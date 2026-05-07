Общество

В Узгенском районе в селе Кара-Тарык построили новую школу на 150 мест

В Узгенском районе в селе Кара-Тарык построили новую школу на 150 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что проект реализован за счет средств государственного бюджета, общая стоимость работ составила 109,5 миллиона сомов.

Общая площадь двухэтажной школы — более 1 тысячи 280 квадратных метров. Проектом предусмотрены учебные классы, лаборатория, библиотека, столовая, компьютерный класс, кабинеты труда и спортивный зал.

Сейчас в учебное заведение завозят мебель и другое необходимое оборудование.
