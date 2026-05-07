09:42
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран согласился на отказ от ядерного оружия, заявляет Трамп

Иран согласился на отказ от ядерного оружия. Об этом заявил Дональд Трамп. Президент США, отвечая на вопросы журналистов, сказал об «очень хороших» переговорах с иранской стороной. По его словам, Тегеран откажется от ядерного оружия.

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку... Иран не может обладать ядерным оружием. Они на это согласились», — сказал он журналистам в Овальном кабинете. И отметил, что крайний срок по сделке не установлен.

Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответа от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания.

Телеканал «Аль Арабия» ранее отмечал, что Вашингтон и Тегеран согласовали большинство пунктов сделки. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложения США и позднее передаст ответ пакистанской стороне.

Официально Иран пока никак не комментирует заявления главы Белого дома.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373045/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. Трамп приостановил операцию «Свобода» в Ормузском проливе
Китай приказал своим компаниям игнорировать санкции США — Bloomberg
В нефтяном порту ОАЭ после атаки иранского БПЛА вспыхнул пожар: есть раненые
Атака на Иран. Spirit Airlines прекратила работу из-за подорожания авиатоплива
Атака на Иран. Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе
Атака на Иран. Тегеран передал США план по завершению конфликта из 14 пунктов
Конец войны? Конфликт с Ираном завершен, уведомил Белый дом Конгресс США — СМИ
Атака на Иран. Domestos, Rexona и Cif повышают цены на свою продукцию
Бывший глава МИД КР раскритиковал заявление президента Израиля о санкциях
Президент Израиля заявил о возможном использовании КР Ираном для обхода санкций
Популярные новости
Депутат ЖК&nbsp;предлагает убрать тест по&nbsp;кыргызскому языку из&nbsp;ОРТ Депутат ЖК предлагает убрать тест по кыргызскому языку из ОРТ
Селевой удар по&nbsp;югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от&nbsp;силовиков Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
Глава кабмина требует изменений: в&nbsp;Минздраве обсудили качество лечения Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
Садыру Жапарову представили проект торгового парка &laquo;Достук&raquo; в&nbsp;Баткене Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
Бизнес
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
7 мая, четверг
09:42
Скончался основатель CNN Тед Тернер Скончался основатель CNN Тед Тернер
09:28
В Узгенском районе в селе Кара-Тарык построили новую школу на 150 мест
09:25
Снос «Байсана» в Оше: Ахматбек Келдибеков заявил, что не связан с рестораном
09:24
Минздрав прокомментировал данные о зарплате санитарки в Иссык-Кульском районе
09:10
Атака на Иран. Тегеран согласился на отказ от ядерного оружия, заявляет Трамп
6 мая, среда
22:01
Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с акцентом на туризм
21:42
В Бишкеке мужчина долгое время подвергался насилию со стороны гражданской жены