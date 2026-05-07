Атака на Иран. Тегеран согласился на отказ от ядерного оружия, заявляет Трамп

Иран согласился на отказ от ядерного оружия. Об этом заявил Дональд Трамп. Президент США, отвечая на вопросы журналистов, сказал об «очень хороших» переговорах с иранской стороной. По его словам, Тегеран откажется от ядерного оружия.

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку... Иран не может обладать ядерным оружием. Они на это согласились», — сказал он журналистам в Овальном кабинете. И отметил, что крайний срок по сделке не установлен.

Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответа от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания.

Телеканал «Аль Арабия» ранее отмечал, что Вашингтон и Тегеран согласовали большинство пунктов сделки. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложения США и позднее передаст ответ пакистанской стороне.

Официально Иран пока никак не комментирует заявления главы Белого дома.