Конституционный суд определил дату очередных президентских выборов

Конституционный суд Кыргызстана пришел к выводу, что мандат президента, избранного в январе 2021 года по нормам Конституции 2010-го, должен быть завершен в первоначально установленный шестилетний срок. Пятилетний срок полномочий, закрепленный в редакции Конституции 2021 года, не распространяется на начавшийся президентский мандат.

Таким образом, Конституционный суд дал официальное толкование отдельных норм Основного закона по представлению президента. Речь о разъяснении статьи 67, абзаца второго части 2 статьи 68 и части 1 статьи 72 в их взаимосвязи с Конституцией 2010 года и Законом «О Конституции Кыргызской Республики», принятом на референдуме 11 апреля 2021-го.

Президент обратился в Конституционный суд за разъяснением сроков полномочий

В решении подчеркивается, что избирательный мандат является результатом прямого волеизъявления народа как носителя суверенитета и представляет собой завершенный юридический факт. Его параметры, в том числе срок полномочий, не могут быть изменены задним числом.

Конституционный суд указал, что ретроактивное сокращение срока противоречило бы принципу правовой определенности и легитимности выборов. Новая Конституция не должна вмешиваться в уже возникшие публично-правовые отношения, сформированные по прежним правилам.

Суд сослался на часть 1 статьи 3 Закона «О Конституции КР», по которой президент, избранный в 2021 году на шестилетний срок, продолжает осуществлять полномочия в соответствии с Конституцией 2021 года, при этом данный срок засчитывается как первый в рамках ограничения «не более двух сроков».

Отдельно разъяснено, что зачет шестилетнего срока в качестве первого не означает его пересчет или сокращение. Он имеет значение только для применения нового правила о количестве сроков и не влияет на дату окончания действующего мандата.

Таким образом, действующий президент завершает шестилетний срок в полном объеме, а положения о пятилетнем сроке применяются к последующим избирательным циклам.

Конституционный суд подчеркнул, что основания для досрочных выборов являются исчерпывающими и перечислены в части 1 статьи 72 Конституции 2021 года: отставка по заявлению, отрешение от должности в установленном порядке, невозможность исполнения обязанностей по болезни либо смерть.

Публичные дискуссии о сроках полномочий не могут служить основанием для досрочного прекращения мандата.

При отсутствии таких оснований применяется режим очередного избирательного цикла.

Очередные выборы президента должны состояться в четвертое воскресенье января 2027 года — 24 января.

Назначить их Жогорку Кенеш обязан не позднее чем за четыре месяца до дня голосования, то есть до 24 сентября 2026 года.
