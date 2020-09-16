Выборы-2020. Действующие депутаты опять хотят в парламент. Кто они?

В парламент баллотируются 16 партий. Из 2 тысяч 19 кандидатов 85 —действующие депутаты. Среди них есть старожилы, которые избирались еще в двухпалатный Жогорку Кенеш.

Из 85 нардепов 64 теперь в разных политических объединениях. Рекордное число кандидатов — из фактически прекратившей свое существование СДПК.

24.kg изучило состав претендентов, кто сколько раз избирался и чем запомнился.

«Биримдик»

Больше всего парламентариев и бывших чиновников, имевших некогда депутатский мандат, в партии «Биримдик». Туда перешли 29 представителей разных фракций шестого созыва. Баллотируется в парламент от этой партии и брат президента Асылбек Жээнбеков. Он был нардепом в четвертом и пятом созывах по списку СДПК. В 2011 году возглавлял Жогорку Кенеш. Полномочия торага сложил, когда Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром. В списке есть приостановивший полномочия министра труда и социального развития Улукбек Кочкоров. Он был депутатом с 2010 по 2015 год от партии «Ата-Журт».

На третьей строчке бывший социал-демократ Торобай Зулпукаров. Он также заседал в пятом созыве. В 2010-м шел по списку СДПК. Был заместителем спикера.

Баллотируется во второй раз бросившая СДПК Евгения Строкова. Прославилась скандалами с Наццентром онкологии, фондом «Помогать легко» и детским хосписом. Она владеет фондом, который не указывает в декларациях о доходах. Евгения Строкова — поклонница социальной сети «Одноклассники».

Участвует в выборах член фракции СДПК Аида Касымалиева. Являлась сторонницей Алмазбека Атамбаева. Но после событий в Кой-Таше в 2019 году риторика депутатки в отношении бывшего президента резко изменилась.

Идет в седьмой созыв в составе «Биримдика» социал-демократка Айнура Осмонова и нардеп из фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаева. Они стали известны, когда инициировали Закон «О манипулировании информацией».

Глава государства остался недоволен качеством работы Осмоновой и Асылбаевой и вернул документ со своими возражениями обратно в ЖК.

Из СДПК в «Биримдик» перешли Улан Примов, Марат Аманкулов и Азамат Арапбаев. Последний был членом пятого созыва, куда избирался по списку партии «Ата-Журт». В четвертый баллотировался от «Ак Жола».

Депутат Айбек Алтынбеков из «Республики — Ата Журт» и Бакирдин Субанбеков из «Бир Бола» тоже теперь в «Биримдике». У них это вторые по счету выборы. Депутат Бактыбек Жетигенов тоже из СДПК.

Во второй раз участвует в кампании дочь экс-председателя Верховного суда Курманбека Осмонова Нурзат Осмонова. В 2010 году попала в парламент от партии «Ата-Журт». Сложила досрочно полномочия.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Пархат Тулендыбаев идет на выборы в седьмой созыв также от «Биримдика». О нем узнали после того, как он не смог спеть гимн Кыргызстана. Являлся членом фракции «Ак-Жол» в Жогорку Кенеше с 2007 по 2010 год.

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Третьи выборы у Эльмиры Джумалиевой. В 2010 году она пришла в Жогорку Кенеш по списку «Республики». 2015 году баллотировалась уже от партии «Кыргызстан».

Второй забег у вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой. В правительстве она курирует вопросы образования и здравоохранения. В шестом созыве представляла фракцию «Республика — Ата Журт».

От «Республики — Ата Журт» в шестой созыв прошла и Махабат Мавлянова. Она призвала невест выбирать для бракосочетания более скромные платья, за что ее раскритиковали в соцсетях.

Пополнил ряды «Биримдика» еще один бывший член «РАЖ» — Сагындык Келдибаев. Его обвиняли в наличии второго гражданства — российского. Он опроверг.

Из «Бир Бола» в «Биримдик» перешли Жаныбек Бакчиев и Исхак Пирматов. Последний был также депутатом пятого созыва по списку «Республики».

Фото из интернета. Динара Исаева

Четвертый раз баллотируется Динара Исаева, экс-супруга бывшего премьер-министра Данияра Усенова (ныне гражданина Беларуси Даниила Урицкого). Она была парламентарием в четвертом созыве от «Ак-Жола», в пятом — от «Ата-Журта». В шестом — от «Республики — Ата Журт».

Члены фракции СДПК Айнуру Алтыбаева, Нодирбек Каримов и Максат Эгембердиев тоже в списке «Биримдика». Айнуру Алтыбаева уже была депутатом в пятом созыве, куда прошла от партии «Ар-Намыс».

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Депутаты от «Республики — Ата Журт» Абдыбек Дюшалиев, Абдумажит Юсуров («Онугуу-Прогресс»), Бактыбек Турусбеков («Бир-Бол»), Айнура Аскарова («Кыргызстан») тоже идут на выборы. Экс-социал-демократы Сайдолимжон Джураев и Автандил Кулбараков теперь в «Биримдике».

«Мекеним Кыргызстан»

Список «Мекеним Кыргызстана» возглавляет экс-член «Онугуу-Прогресса» Мирлан Бакиров. Он также был депутатом в пятом созыве, куда избирался от «Республики». Запомнился критикой чиновников средней руки за ненадлежащий, по его мнению, внешний вид.

Шесть депутатов перешли в «Мекеним Кыргызстан» из партии «Республика — Ата Журт»: Марлен Маматалиев, Жыргалбек Турускулов, Бактыбек Сыдыков, Бактыбек Райымкулов, Алиярбек Абжалиев и Тариел Жоробеков.

Жыргалбек Турускулов возглавил фракцию «РАЖ» в апреле 2018 года. Его избрали вместо Руслана Казакбаева. Как потом говорили депутаты, Казакбаев не собирался уступать первенство во фракции, но ему пришлось это сделать, иначе «Республика — Ата Журт» не попала бы в коалицию.

Бактыбек Райымкулов — инициатор скандального законопроекта, обязывающего НПО отчитываться об источниках финансовых поступлений. Предлагал ввести в республике химическую кастрацию педофилов. Был в составе комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Фото из интернета. Алиярбек Абжалиев

Алиярбек Абжалиев приходится сватом главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Был депутатом третьего созыва.

Пятеро депутатов влились в ряды «Мекеним Кыргызстана» из СДПК — Искендер Матраимов, Гулкан Молдобекова, Жылдыз Мусабеква, Илхом Маннанов и Иса Омуркулов. Последний баллотировался в первый, второй, третий и четвертый созывы.

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Из «Онугуу-Прогресса» сбежал и Осмон Турдумамбетов, который получил мандат 28 августа вместо Зиядина Жамалдинова. Под флагом «Мекеним Кыргызстана» пойдет на выборы во второй раз бывший член партии «Кыргызстана» Урматбек Самаев. Он приходится окул-бала лидеру «Кыргызстана» Канату Исаеву. Широкую известность получил после перестрелки в январе этого года у КПП «Токмак-автодорожный». В определенных кругах известен как Чемпион. Пришла в «Мекеним Кыргызстан» и бывшая член партии «Бир Бол», любительница заграничных турне Лунара Мамытова.

Вступил в «Мекеним Кыргызстан» и экс-спикер Ахматбек Келдибеков. Он был депутатом третьего и пятого созывов. В 2011 году со скандалом отправлен в отставку с должности торага. В 2013 году в отношении него возбуждалось несколько уголовных дел по коррупции и злоупотреблению должностным положением.

Суд оправдал Ахматбека Келдибекова по двум пунктам обвинения за отсутствием состава преступления.

Но признал виновным в незаконном создании спецпредставительства ЖК. Ахматбека Келдибекова приговорили к штрафу в 3 миллиона сомов. Судимость погашена.

«Кыргызстан»

Лидер Канат Исаев ранее был депутатом в пятом созыве от «Республики». Но амбиции взяли верх, и в 2012 году он вышел из ее состава, создав депутатскую группу «Кыргызстан».

Нурбек Алимбеков запомнился тем, что из-за скандальной поездки на Тайвань ушел с поста вице-спикера. Это его третьи выборы. В шестой созыв он также шел от «Кыргызстана». В пятом представлял «Республику».

Азизбек Турсунбаев являлся депутатом третьего и четвертого созывов. Возглавлял фракцию «Ак-Жол».

Турсунбаев прославился не столько законотворчеством, сколько хамством.

Спикер парламента шестого созыва, который запомнится прежде всего массой веселых ошибок, Дастанбек Джумабеков опять в списке «Кыргызстана». В пятый созыв он прошел от партии «Ата-Журт».

Алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов в 2011 году был избран депутатом пятого созыва от «Республики». Салайдин Айдаров, Алмазбек Токторов и Бектен Сыдыгалиев отличаются партийной устойчивостью. В шестом созыве они также были членами «Кыргызстана».

Экмат Байбакпаев и Талант Мамытов перешли из «Республики — Ата Журт». Последний в пятом созыве был депутатом от «Ата-Журта». В 2012 году нардепа обвинили в попытке насильственного свержения власти.

После митинга за национализацию месторождения Кумтор Талант Мамытов вместе с другими коллегами перелез через забор «Белого дома».

В 2013 году его лишили депутатского мандата и осудили. Через два года судимость была погашена, и Мамытов вернулся в политику.

Здесь же исключенный в 2017 году из фракции «Онугуу-Прогресс» за нарушение дисциплины и интриги против лидера Бакыта Торобаева отличник образования Тазабек Икрамов. Запомнился своими неоднозначными инициативами. В числе последних — две резонансные поправки в законы «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и «О статусе депутата». Он предложил запретить баллотироваться в Жогорку Кенеш осужденным по статье «Коррупция» и их родственникам. Требовал уволить учителя школы № 61, мягко говоря, солгав, что та избила ученика.

Шесть кандидатов решили сдать депутатские мандаты незадолго до выборов. Таалайбек Масабиров, Данияр Толонов и Кубанычбек Нурматов, Руслан Чойбеков, Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешов опять баллотируются от «Кыргызстана».

В списке экс-министр транспорта и дорог Нурлан Сулайманов. В пятый созыв прошел по списку партии «Ата-Журт». Он обвинялся в превышении должностных полномочий в бытность главой Минтранса. Сбежал в 2012 году, уехав на лечение в Германию, вернулся спустя семь лет. Нурлана Сулайманова лишили мандата за прогулы. Уголовное дело прекращено за истечением срока давности.

Дамира Ниязалиева была депутатом четвертого и пятого созывов от СДПК. Занимала должности в правительстве. До 2016 года была вице-премьером по социальным вопросам, ранее — министром здравоохранения. Дамира Ниязалиева владеет сетью аптек.

«Ата Мекен»

Здесь семь действующих нардепов. Четверо из них прошли в парламент шестого созыва от СДПК.

Жанар Акаев был исключен из фракции СДПК за активную поддержку лидера социалистов Омурбека Текебаева. Рыскелди Момбеков, Эльвира Сурабалдиева и Абдывахап Нурбаев тоже сбежали из СДПК.

Наталья Никитенко, Эмиль Токтошев и Бахадыр Сулейманов «Ата Мекену» не изменили и баллотируются вновь.

«Республика»

Шесть действующих депутатов опять хотят в ЖК. Большинство из них представляли фракцию «Республика — Ата Журт». Список возглавил Мирлан Жеенчороев. Кенжебек Бокоев, Максат Сабиров (были в пятом и шестом созывах), Руслан Казакбаев и экс-вице-премьер, депутат пятого созыва и шестого созывов также от «Республики» Алтынай Омурбекова, Калдарбек Баймуратов.

В «Республику» из СДПК перешел Аалы Карашев, а из «Онугуу-Прогресса» Алтынбек Жунус уулу. Он сдал депутатский мандат перед стартом агитации.

В списке также экс-глава Ошской области Узарбек Жылкыбаев. Он уже был депутатом. Пришел в шестой созыв по списку СДПК. Критиковал инициативу создателя «Республики» Омурбека Бабанова отказаться от депутатских привилегий, называя предложение популистским.

«Социал-демократы Кыргызстана»

В партию сыновей Алмазбека Атамбаева «Социал-демократы Кыргызстана» вошли члены развалившейся СДПК из числа сторонников бывшего президента.

Ирина Карамушкина была депутатом четвертого и пятого созывов. Сейчас проходит фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Анвар Артыков является самым старым депутатомшестого созыва. Он начал деятельность в 1990-м как депутат Верховного совета Киргизской ССР, в 2010-м вернулся в Жогорку Кенеш после десятилетнего перерыва по списку от партии «Ар-Намыс». Карамат Орозова также являлась депутатом четвертого и пятого созывов.

Асель Кодуранова была депутатом четвертого созыва. Гинеколог Альфия Самигуллина и режиссер Мухтарбек Айнакулов идут на выборы во второй раз.

«Замандаш»

В списке пять депутатов. Двое из «Ата Мекена» — Айсулуу Мамашова и Искандер Гайпкулов. В 2005 году он был депутатом третьего созыва.

Еще двое перекочевали из «Бир Бола» — Алмазбек Акматов и Улугбек Ормонов. Он заседал в третьем и четвертом созывах, возглавлял фракцию «Ак-Жол».

Умбеталы Кыдыралиев прошел в шестой созыв от партии «Республика — Ата Журт».

«Бир Бол»

Всего три депутата. Алтынбек Сулайманов — лидер партии. В пятом созыве представлял фракцию «Республика», а в четвертом — «Ак-Жол» и Дуйшон Торокулов (Душка).

Возглавляющий список Алмамбет Шыкмаматов прошел в парламент шестого созыва от «Ата Мекена». Был главой фракции. В конце 2019 года, после скандала с Текебаевым, сложил полномочия и вышел из состава партии. В июне 2020-го вступил в «Бир Бол».

В 2017 году в отношении Шыкмаматова возбудили уголовное дело. В 2018 году ГКНБ производство прекратил.

«Мекенчил»

Возглавляет список Камчыбек Ташиев. Ранее сопредседатель партии «Ата-Журт». Не поддержал инициативу сопартийца Ахматбека Келдибекова присоединиться всем составом к партии «Мекеним Кыргызстан». Экс-спикер примкнул к последней с группой единомышленников.

Курманкул Зулушев в шестом созыве представлял фракцию «Республика — Ата Журт». Инициировал очередную перекройку Конституции и назначение референдума. Широкая общественность и юристы подвергли инициативу резкой критике.

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Гульнара-Клара Самат, которую все знают как Клару Кабилову, перешла в ряды «Мекенчила» из «Ата Мекена». Бывший глава ЦИК, сбежавшая из страны после того, как рассказала общественности, что сын Курманбека Бакиева Максим оказывал на нее давление и запугивал.

Жылдызкан Жолдошева была депутатом пятого созыва от партии «Ата-Журт». Глава благотворительного фонда имени Курманджан датки. Для развития фонда добилась у властей выделения участка земли на южном побережье Иссык-Куля, пообещав построить там большой мемориальный комплекс, но по странной случайности там есть только зона отдыха.

«Бутун Кыргызстан»

Саматбек Ибраев из парламентской фракции СДПК. Сына Ибраева Данияра подозревают в семи фактах мошенничества.

Еще два депутата в списке — Исхак Масалиев и Зиядин Жамалдинов.

Масалиев участвует в выборах с 2000 года. Был нардепом в Собрании народных представителей и законодательном собрании. В четвертом созыве возглавлял фракцию коммунистов. Инициировал поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента КР», предлагая убрать статью 12, в которой экс-президенту прописана неприкосновенность. Но отказался от своей инициативы — она вступала в противоречие с решением Конституционной палаты.

Зиядин Жамалдинов был нардепом в третьем и четвертом созывах.

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Сам лидер партии Адахан Мадумаров трижды избирался депутатом. Заседал во втором, третьем и четвертом созывах. Был спикером. Вынужден был уйти из-за разгоревшегося капового скандала.

Депутат пятого созыва от фракции СДПК Олег Домшенко запомнился долгами за электроэнергию. Был оштрафован. После чего принялся критиковать топ-менеджмент ОАО «Северэлектро».

В «Реформе», «Чон казате», «Ордо», Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов, «Ыйман нуру» действующих депутатов нет.