ЦИК проведет жеребьевку по определению порядка включения кандидатов в бюллетень

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 8 ноября проведет жеребьевку по определению порядка включения зарегистрированных кандидатов в избирательные бюллетени по 30 избирательным округам для выборов депутатов Жогорку Кенеша, а также по распределению для них бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний и бесплатной печатной площади в государственных периодических изданиях.

В этот же день состоится мероприятие по подписанию меморандума претендентами, зарегистрированными по многомандатному избирательному округу, для участия в досрочных выборах депутатов ЖК, назначенных на 30 ноября 2025 года.

В связи с этим специальные представители ЦИК и председатели окружных избирательных комиссий в тесном взаимодействии с органами государственной администрации и местного самоуправления проведут следующие мероприятия:

— в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов» совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления обеспечить жеребьевку, предоставив помещения, необходимое техническое оснащение и лототроны;

— в ходе жеребьевки обеспечить участие общественных, в том числе международных, наблюдателей;

— заранее уведомить представителей средств массовой информации о жеребьевке.

Специальные представители ЦИК и председатели окружных избирательных комиссий будут осуществлять организацию и контроль мероприятий, запланированных на 8 ноября.