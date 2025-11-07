13:55
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

ЦИК проведет жеребьевку по определению порядка включения кандидатов в бюллетень

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 8 ноября проведет жеребьевку по определению порядка включения зарегистрированных кандидатов в избирательные бюллетени по 30 избирательным округам для выборов депутатов Жогорку Кенеша, а также по распределению для них бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний и бесплатной печатной площади в государственных периодических изданиях.

В этот же день состоится мероприятие по подписанию меморандума претендентами, зарегистрированными по многомандатному избирательному округу, для участия в досрочных выборах депутатов ЖК, назначенных на 30 ноября 2025 года.

В связи с этим специальные представители ЦИК и председатели окружных избирательных комиссий в тесном взаимодействии с органами государственной администрации и местного самоуправления проведут следующие мероприятия:

— в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов» совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления обеспечить жеребьевку, предоставив помещения, необходимое техническое оснащение и лототроны;

— в ходе жеребьевки обеспечить участие общественных, в том числе международных, наблюдателей;

— заранее уведомить представителей средств массовой информации о жеребьевке.

Специальные представители ЦИК и председатели окружных избирательных комиссий будут осуществлять организацию и контроль мероприятий, запланированных на 8 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350066/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК отказала в регистрации 34 кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша
Снимок с Кольбаевым лишил регистрации: позиция Кудрета Тайчабарова
Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религиозной деятельности
ЦИК оштрафовала гражданина за преждевременную агитацию за кандидата в депутаты
ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Ценз оседлости для кандидатов: глава ЦИК высказался за изменение нормы
ЦИК отказала Венере Койчиевой в регистрации кандидатом в депутаты парламента
Член ЦИК намерен участвовать в выборах. Его освободили от обязанностей
Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом
ЦИК перенесла адреса десятков избирательных участков в Бишкеке и регионах
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
7 ноября, пятница
13:53
Казахстан увеличил импорт кыргызской электроэнергии в три раза — СМИ Казахстан увеличил импорт кыргызской электроэнергии в т...
13:48
Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому
13:42
ЦИК проведет жеребьевку по определению порядка включения кандидатов в бюллетень
13:40
Рейды в городе Ош: штрафы за незаконную охоту и вред окружающей среде
13:25
В Кыргызстане повышают требования к капиталу страховых компаний