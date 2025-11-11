Парламентские выборы в Кыргызстане: короткая кампания и скромные ожидания

В Кыргызстане 10 ноября официально стартовала предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 30 ноября 2025 года.

Впереди у кандидатов всего двадцать дней на то, чтобы убедить избирателя, что именно они достойны представлять народ в высшем законодательном органе страны. Несмотря на сокращенные сроки, накал политической борьбы обещает быть высоким. В бюллетенях появятся имена 467 кандидатов, среди которых как опытные парламентарии, так и новые, малоизвестные лица.

467 кандидатов: кто они

Анализ данных ЦИК показывает, что почти каждый пятый кандидат (около 20 процентов) — предприниматель или руководитель частной компании. Еще 19 процентов — действующие или бывшие госслужащие, представители органов власти.

Традиционно много депутатов действующего созыва Жогорку Кенеша — почти 17 процентов. Наибольшее их число идет по округам: № 8, 15, 30 — по 5 депутатов, № 1 — 4 депутата, где эксперты прогнозируют острую конкурентную борьбу именно между действующими народными избранниками.

Также традиционно много безработных — 77 человек, или 16,5 процента. Это почти каждый шестой кандидат.

Около 10 процентов представляют сферу образования и науки, 7 процентов — юристы и адвокаты и 2 процента — медицинские работники. «Штучный товар» — представители культуры, гражданские активисты, военные, спортсмены и журналисты.

Если сравнивать с предыдущими выборами, то социально-профессиональный состав участников этой кампании эксклюзивным не является. Все те же бизнесмены, во многих случаях рассматривающие депутатский мандат как «охранную грамоту» для своего бизнеса, депутаты всех созывов и уровней и чиновники, для которых парламентское кресло — это новый этап карьеры.

Практически во всех округах есть свои явные и скрытые фавориты, кандидаты—толстосумы и «темные лошадки». Кыргызская политика всегда была сложно предсказуемой, поэтому и в этот раз итоги предугадать очень сложно.

Пять человек на место и гендерный баланс

А вот округ № 11 в Манасе — пример минимальной конкуренции. Там всего 5 кандидатов на 3 депутатских мандата.

Что касается количества участников гонки, то больше всего кандидатов зарегистрировано в Сокулуке (округ № 19) — сразу 25 человек. На втором месте Чолпон-атинский округ № 27, где борьбу за мандаты ведут 24 кандидата. Третьим по численности являются сразу два соседних округа Гульчо № 8 и Узген № 9. Там в бюллетенях будет по 21 кандидату.

В Жогорку Кенеше 90 депутатских мест. Несложная предвыборная арифметика говорит о том, что в среднем по стране на каждый мандат 5,2 претендента. Из них 276 мужчин и 191 женщина.

Таким образом, представительницы прекрасного пола составляют около 41 процента списка, что для Кыргызстана является одним из самых высоких показателей за последние годы. Активное участие женщин в избирательной кампании связано, безусловно, с тем, что по новому законодательству один мандат от каждого округа должен быть у женщины.

Политические акценты и прогнозы

На фоне общей политической фрагментации только партия «Ынтымак» официально заявила о своих выдвиженцах — 8–9 кандидатов.

Остальные идут преимущественно как самовыдвиженцы, что подтверждает тренд последних лет: в кыргызской политике все меньше значения имеют партийные бренды, а все больше — личные связи, узнаваемость и ресурс.

Аналитики отмечают, что на этих выборах борьба будет не столько идеологической, сколько персональной.

Впрочем, идеологической предвыборная борьба на уровне парламента в Кыргызстане никогда и не была.

Что касается того, кто пройдет, а кто останется за «бортом», то обновление состава Жогорку Кенеша произойдет процентов на 15. Есть шанс, что мандаты удастся получить некоторым локальным лидерам, которые сейчас, возможно, не рассматриваются как фавориты в конкретных округах.

Вообще, будущий парламент получит более регионально диверсифицированный состав. Но опять-таки это не означает появления массы новых лиц. Скорее, старые лица, несколько видоизмененные, повернувшиеся лицом к своим избирателям или вернувшиеся к своим корням.