Общество

Повторные выборы в округе № 13. ЦИК зарегистрировала 25 кандидатов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана завершила регистрацию кандидатов в депутаты по избирательному округу № 13. Всего зарегистрировано 25 кандидатов (мужчин — 15, женщин — 10).

Зарегистрированные претенденты внесли в бюджет избирательный взнос в размере 7 миллионов сомов.

О намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 13 заявил 31 гражданин. Из них пять кандидатов отказались от участия, в регистрации одному ЦИК отказала.

Напомним, что повторные выборы состоятся 1 марта.
