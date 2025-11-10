11:05
Экономика

ГНС напомнила кандидатам в депутаты о нормах налогового законодательства

Налоговая служба Кыргызской Республики напоминает кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша о нормах налогового законодательства.

Средства, полученные физическими лицами из избирательных фондов кандидатов, политических партий в период избирательных кампаний за выполнение обязанностей доверенного лица, наблюдателя, представителя или за оказание агитационных услуг, не облагаются подоходным налогом.

Кроме того, деятельность агитаторов в период избирательной кампании не входит в перечень видов деятельности, подлежащих налогообложению на основе патента.

Также, согласно Закону «О тарифах государственного социального страхования», доходы и вознаграждения, полученные агитаторами, наблюдателями и доверенными лицами, освобождаются от уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию.

Отметим, при налогообложении указанных доходов необходимо руководствоваться нормами налогового законодательства. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350257/
