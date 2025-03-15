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Общество

Ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран хочет Белый дом (перечень)

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения правил въезда в США для граждан 43 стран. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, предполагается создание «красного», «оранжевого» и «желтого» списков государств, в отношении которых могут быть введены визовые ограничения. Гражданам стран из «красного» списка въезд будет категорически запрещен. В этот перечень могут войти, в частности, Афганистан, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла.

«Оранжевый» список, как пишет NYT, предполагает разрешение на въезд только «состоятельным деловым путешественникам», но не людям, путешествующим по иммиграционной или туристической визе. Гражданам государств из этого списка также придется проходить собеседования для получения визы. В этот перечень вошли Россия, Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Участникам «желтого» списка, куда могут войти 22 страны, будет предоставлено 60 дней на устранение предполагаемых недостатков, в противном случае государство могут перенести в «красный» или «оранжевый» список.

По данным издания, списки пока обсуждаются и могут быть скорректированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322927/
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