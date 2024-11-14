На заседании Жогорку Кенеша председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что государство сделало все, чтобы провести прозрачные и чистые выборы.

«Проверили партии, кандидатов. По республике около 30 претендентам отозвали регистрацию, потому что они имели отношение к ОПГ и причастны к совершенным ранее преступлениям. Но очистить всех на 100 процентов сложно. Поэтому среди действующих кандидатов могут быть нечистые», — сказал он.

Камчыбек Ташиев также отметил, что государство не допустит использования административного ресурса не предстоящих местных выборах. «На сегодня государство не поддерживает ни одну партию, ни одного кандидата. Пусть народ сам голосует и выбирает», — добавил он.

Напомним, 6 сентября

Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.