Центризбирком наложил штрафы на ряд кандидатов в депутаты парламента

Центризбирком 22 октября рассмотрел вопрос, связанный со случаями нарушений законодательства по проведению предвыборной агитации.

В результате с учетом решения рабочей группы, а также руководствуясь статьями 65, 455 и пунктом 3 части 1 статьи 451 Кодекса о правонарушениях, статьями 3, 4 и 8 конституционного Закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов», ЦИК приняла следующие решения:

1. Болотбек Дүйшеналиев, выдвинувший свою кандидатуру по избирательному округу № 14, 9 и 12 октября опубликовал на своей личной странице в социальной сети Facebook сообщения о своей предыдущей политической деятельности. Он упомянул имена лиц, занимающих политические и государственные должности, и отметил, что пойдет на предстоящие выборы с новым взглядом. 12 октября разместил сообщение о необходимости принятия мер и увольнения некоторых должностных лиц органов местного самоуправления Токтогульского района, а также призывы агитационного характера, опубликованные до окончания срока регистрации кандидатов.

Данные действия оценены как нарушение правил предвыборной агитации, и на Болотбека Дүйшеналиева, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты, в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях наложен штраф в размере 7,5 тысячи сомов.

2. Председатель айыльного кенеша Исхак-Полотхан Баткенской области Гулам Матажиев 20 октября в видео, опубликованном на личной странице Салтанат Митиевой в социальной сети Facebook, выступил перед народом с призывом поддержать Ырысбека Атажанова, выдвинутого кандидатом по избирательному округу № 2. Это видеообращение расценено как агитация, проведенная до окончания срока регистрации претендентов. В соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях Гулам Матажиев оштрафован на 7,5 тысячи сомов.

3. Торокан Жунусбеков, выдвинувший свою кандидатуру по избирательному округу № 25, 17 октября на своей личной странице в социальной сети Facebook опубликовал заявление, в котором указал имена высокопоставленных государственных политических деятелей, сослался на религиозную тематику, используя термин «хадис», и опубликовал поддельные агитационные материалы, использованные на предыдущих выборах.

В тот же день в 12.03 он подал официальное заявление в Центризбирком о своем намерении участвовать в парламентских выборах. Поскольку опубликование сообщения агитационного характера совпало с днем выдвижения кандидата, данное действие расценено как предвыборная агитация до окончания срока регистрации кандидатов.

В результате на Торокана Жунусбекова в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях наложен штраф в размере 7,5 тысячи сомов.

4. 18 октября Таласская телерадиокомпания в программе «Аял ажары» повторно показала позитивный видеоматериал о предыдущей благотворительной деятельности Медера Чотонова, который выдвинул свою кандидатуру в депутаты по избирательному округу № 16 Таласа.

Данный материал расценен как реклама претендента и открытое выражение поддержки. За нарушение правил предвыборной агитации в отношении Таласской ТРК как юридического лица принято решение о наложении штрафа в размере 28 тысяч сомов в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях.

ЦИК предупреждает всех кандидатов, сотрудников государственных и местных органов самоуправления, средства массовой информации и пользователей социальных сетей о строгом соблюдении требований закона при проведении предвыборной агитации.

Она должна проводиться только после завершения регистрации кандидатов. Каждый случай нарушения закона будет рассмотрен в установленном порядке, и к нарушителям будут применены меры ответственности.