12:32
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Общество

Центризбирком наложил штрафы на ряд кандидатов в депутаты парламента

Центризбирком 22 октября рассмотрел вопрос, связанный со случаями нарушений законодательства по проведению предвыборной агитации.

В результате с учетом решения рабочей группы, а также руководствуясь статьями 65, 455 и пунктом 3 части 1 статьи 451 Кодекса о правонарушениях, статьями 3, 4 и 8 конституционного Закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов», ЦИК приняла следующие решения:

1. Болотбек Дүйшеналиев, выдвинувший свою кандидатуру по избирательному округу № 14, 9 и 12 октября опубликовал на своей личной странице в социальной сети Facebook сообщения о своей предыдущей политической деятельности. Он упомянул имена лиц, занимающих политические и государственные должности, и отметил, что пойдет на предстоящие выборы с новым взглядом. 12 октября разместил сообщение о необходимости принятия мер и увольнения некоторых должностных лиц органов местного самоуправления Токтогульского района, а также призывы агитационного характера, опубликованные до окончания срока регистрации кандидатов.

Данные действия оценены как нарушение правил предвыборной агитации, и на Болотбека Дүйшеналиева, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты, в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях наложен штраф в размере 7,5 тысячи сомов.

2. Председатель айыльного кенеша Исхак-Полотхан Баткенской области Гулам Матажиев 20 октября в видео, опубликованном на личной странице Салтанат Митиевой в социальной сети Facebook, выступил перед народом с призывом поддержать Ырысбека Атажанова, выдвинутого кандидатом по избирательному округу № 2. Это видеообращение расценено как агитация, проведенная до окончания срока регистрации претендентов. В соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях Гулам Матажиев оштрафован на 7,5 тысячи сомов.

3. Торокан Жунусбеков, выдвинувший свою кандидатуру по избирательному округу № 25, 17 октября на своей личной странице в социальной сети Facebook опубликовал заявление, в котором указал имена высокопоставленных государственных политических деятелей, сослался на религиозную тематику, используя термин «хадис», и опубликовал поддельные агитационные материалы, использованные на предыдущих выборах.

В тот же день в 12.03 он подал официальное заявление в Центризбирком о своем намерении участвовать в парламентских выборах. Поскольку опубликование сообщения агитационного характера совпало с днем выдвижения кандидата, данное действие расценено как предвыборная агитация до окончания срока регистрации кандидатов.

В результате на Торокана Жунусбекова в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях наложен штраф в размере 7,5 тысячи сомов.

4. 18 октября Таласская телерадиокомпания в программе «Аял ажары» повторно показала позитивный видеоматериал о предыдущей благотворительной деятельности Медера Чотонова, который выдвинул свою кандидатуру в депутаты по избирательному округу № 16 Таласа.

Данный материал расценен как реклама претендента и открытое выражение поддержки. За нарушение правил предвыборной агитации в отношении Таласской ТРК как юридического лица принято решение о наложении штрафа в размере 28 тысяч сомов в соответствии со статьей 65 Кодекса о правонарушениях.

ЦИК предупреждает всех кандидатов, сотрудников государственных и местных органов самоуправления, средства массовой информации и пользователей социальных сетей о строгом соблюдении требований закона при проведении предвыборной агитации.

Она должна проводиться только после завершения регистрации кандидатов. Каждый случай нарушения закона будет рассмотрен в установленном порядке, и к нарушителям будут применены меры ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348207/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Группа из посольства США в КР будет мониторить парламентские выборы
Выборы в ЖК. Банки будут отчитываться ЦИК о расходах кандидатов
Не оплатил штраф — не получишь права и не зарегистрируешь жилье
За езду на пастбищных землях водителям эндуро-мотоциклов наложены штрафы
В Кыргызстане на всех избирательных участках проходит тестовое голосование
Муниципальные служащие теперь могут штрафовать за нарушения благоустройства
Незаконно перекрыла дорогу. В Грузии оштрафовали главу МИД Финляндии
ЦИК Кыргызстана потратит 700 миллионов сомов на парламентские выборы
Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК
Выборы-2025. В Генпрокуратуре предупредили о запрете админресурса
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
12:32
В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на 9,1 процента В 2024 году взаимная торговля в рамках ЕАЭС выросла на ...
12:26
Отец Акжола Махмудова раскритиковал нового тренера сборной Кыргызстана
12:20
В школе № 111 установили камеры, ведущие прямо на открытые женские туалеты
12:09
На КПП «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз стоматологических имплантатов
12:08
Семья Турдакуна Усубалиева против переименования Кочкора в его честь