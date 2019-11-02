Брат, Раим, коррупция. О чем говорили президент и СМИ год назад и сегодня

Президент Сооронбай Жээнбеков провел встречу с руководителями ведущих СМИ.

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Такой формат уже стал традиционным. В марте 2018-го глава государства также отвечал на вопросы редакторов телеканалов, радио, газет и интернет-изданий. Тогда он обещал, что встречи станут ежегодными. Слово сдержал.

24.kg решило сравнить, что спрашивали и как отвечал президент в прошлом году и сегодня.

Как и в 2018-м, Сооронбай Жээнбеков начал встречу с поздравления. 6 марта прошлого года он поздравил женщин-журналистов с Международным женским днем 8 Марта, вручив им букеты цветов. Сегодня представителей прессы — с предстоящим профессиональным праздником Днем информации и печати, который отмечается в Кыргызстане 7 ноября.

Фото пресс-службы президента КР

В марте прошлого года у главы государства спрашивали об Алмазбеке Атамбаеве. Журналисты интересовались, советуется ли он с бывшим президентом.

Советуюсь ли я с Алмазбеком Атамбаевым? Мы с ним давно дружим. Я в партии СДПК с 1990-х, когда она была создана. Мы вместе прошли через многое. Мы с Алмазбеком Шаршеновичем дружим 20 лет. Сооронбай Жээнбеков, 6 марта 2018 года

В этот раз, что удивительно, вопросов об арестованном бывшем соратнике главы государства не было. Точнее, вопрос был только один — задала его главред газеты «Новые лица» Лейла Саралаева.

Фото пресс-службы президента КР

Сегодня у президента вновь спросили о семье, в частности об Асылбеке Жээнбекове. Главный редактор газеты «Де-факто» спросил у президента, как на него влияют разговоры и слухи о том, что с его избранием возвращается клановое правление, его младший брат решает все вопросы, сваты вмешиваются в государственные дела.

У нас уже было такое: управляли государством брат, сын, жена. Как бы вам ответить? Я понимаю такие опасения народа. Такого больше не будет. Ранее я уже говорил об этом. Все мои родственники, включая братьев, понимают. Они никогда не будут вредить мне. Сооронбай Жээнбеков, 2 ноября 2019-го

А вот что он говорил на прошлой встрече с руководителями СМИ:

Я никогда не позволю своим братьям, членам семьи вмешиваться в мою работу... Я впервые сегодня озвучу эти имена. Акаев, Бакиев — мы все помним, как они ушли с должности. Я так уходить не буду. Я хочу честно смотреть в глаза своему народу и не стыдиться. Сооронбай Жээнбеков, 6 марта 2018 года

Фото пресс-службы президента КР

Конечно, не обошлось без вопроса о бывшем таможеннике Райымбеке Матраимове и борьбе с коррупцией. По результатам нашего голосования, завершившегося накануне встречи, выяснилось, что о нем хотели бы спросить большинство читателей 24.kg.

Его (Раима) как символ коррупции пытаются прилепить ко мне. Схемы, которые они разработали, теперь на меня хотят повесить. Дайте факты. Органы разберутся. Все говорят, но никто фактов, доказательств не дает. Сооронбай Жээнбеков, 2 ноября 2019-го

В прошлом году глава государства также просил предоставить факты. На итоговой пресс-конференции в декабре 2018-го ему их озвучили. Но о результатах проверки, назначенной тогда ГСБЭП, общественность так и не узнала.

Будем проверять все. Откуда особняки, дорогие машины... Нам нужна поддержка народа и журналистов в этой борьбе. Мы читаем все СМИ, проверяем все факты о коррупции. Да, возможно, о каких-то фактах мы не знаем, поэтому рассчитываем на вас и будем все проверять. Сооронбай Жээнбеков, 6 марта 2018 года

Второй год подряд главе КР задают вопросы о силовиках и представителях правоохранительных органов. Сегодня этот вопрос вновь актуален в свете событий в Кой-Таше — о бездарно проведенной спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. У Сооронбая Жээнбекова спросили, кто должен нести ответственность и кто ответит за допущенные грубые ошибки.

Фото пресс-службы президента КР

Президент отказался озвучивать свое мнение, поскольку, по его словам, это может быть расценено как давление на следствие и госкомиссию по Кой-Ташу. «Давайте дождемся окончания работы комиссии», — призвал он.

Что там было, я знаю. Однако говорить об этом мне было бы неправильным. Сооронбай Жээнбеков, 2 ноября 2019-го

В прошлом году глава государства тоже уклончиво ответил на вопрос о силовиках.

Я не буду пока говорить подробности. Но работа ведется. Я контролирую. Сооронбай Жээнбеков, 6 марта 2018 года

Отвечая на вопрос о кадровой политике, он заявил:

Правительство работает, аппарат. Все должны работать. А над ними должен стоять я. Результаты нашей работы вы в последующем увидите. Сооронбай Жээнбеков, 2 ноября 2019-го

А вот в прошлом году он утверждал, что вмешиваться в работу кабинета министров не будет.

Если я увижу недостатки в работе правительства, то я скажу об этом премьер-министру. Это моя не только помощь, но это моя и обязанность. Сооронбай Жээнбеков, 6 марта 2018 года

На вопрос о Конституции он ответил, что никаких референдумов по изменению Основного закона проводить не намерен, равно как и расширять свои полномочия. И напомнил, что в стране парламентская форма правления. Об этом он говорил и на прошлой встрече со СМИ.

Я против президентской формы правления. Я буду укреплять парламентскую форму правления в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков, 6 марта 2018-го

Фото пресс-службы президента КР

А вот его ответ о свободе слова, в частности о заблокированном «Апрель ТВ», напомнил не его прошлогоднюю встречу со СМИ, а пресс-конференцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Они же на личности переходили. Стали задевать семью. Канал я не закрывал. Сооронбай Жээнбеков, 2 ноября 2019 года

А вот так говорил Алмазбек Атамбаев, оправдывая свои многомиллионные иски к СМИ:

Моя мама умерла после того, как увидела передачу, где ее сына объявили врагом народа. Брат умер, потому что меня все время поливали грязью. Алмазбек Атамбаев, 24 июля 2017-го

Стоит отметить, что в вопросах представителей СМИ пресс-служба не ограничивает. Вопрос можно задать любой, самый острый и неудобный. Проблема в том, что в ограниченное время задать все вопросы невозможно. Например, сегодня из 42 присутствующих в конгресс-холле журналистов вопросы успела задать только половина. Правда, кто-то задал сразу несколько.

Фото пресс-службы президента КР

Известно, что руководители СМИ подготовили несколько десятков вопросов, в том числе и те, которые прислали в редакции читатели и зрители. На встречу с президентом сегодня отвели два часа. Не уложились.

В декабре пройдет традиционная итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Его пресс-служба обещает предоставить больше времени на вопросы прессы и ответы главы государства.