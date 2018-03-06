Сооронбай Жээнбеков о том, советуется ли он с Алмазбеком Атамбаевым

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

Главу государства спросили о том, какова его активность в общении с экс-президентом, советуется ли он с ним.

«Советуюсь ли я с Алмазбеком Атамбаевым? Мы с ним давно дружим. Я в партии СДПК с 1990-х годов, когда она была создана. Мы вместе прошли через многое. Мы с Алмазбеком Шаршеновичем дружим 20 лет», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков признался, что знает о разных слухах вокруг этого вопроса.

«Слухи разные были и есть. Некоторые вопросы возникают, мы с ним решаем в рабочем процессе. Но так же, как с вами сейчас обсуждаем, так обсуждаем и с ним вопросы», — сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил шестилетний опыт президентства Алмазбека Атамбаева, подчеркнув, что при обсуждении тех или иных важных для страны вопросов и проблем этот опыт предшественника ценен.

«Да, в некоторых вопросах я советуюсь с Алмазбеком Атамбаевым», — резюмировал Сооронбай Жээнбеков.