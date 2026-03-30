16:20
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

В Казахстане закрылся популярный YouTube-канал Airan Media

В Казахстане закрылся популярный YouTube-канал Airan Media. Коллектив редакции попрощался со своими зрителями.

«Привет всем! Уже две недели на нашем YouTube-канале — тишина. Все это время мы говорили обеспокоенным зрителям и коллегам, что у нас трудности и мы их решаем. И это действительно было так — в пятницу 13 марта мы перестали делать прямые эфиры и выкладывать видео. Все это время мы пытались справиться с ситуацией. Но не получилось. Редакция прекращает работу. Почему? Потому что мы не можем дальше работать в тех условиях, которые сейчас сложились. Четыре года назад, на фоне начала войны и Кантара, мы выбрали принципы, которые стали нашим ориентиром на все эти годы. Мы искренне старались им следовать, но, к нашему глубокому сожалению, сейчас это стало невозможным. Ситуация в мире и в стране такая, какая она есть, и мы не можем ее игнорировать», — говорится в тексте.

Журналисты считают, что «ничего трагического не произошло, проекты появляются, проекты исчезают». Они поблагодарили всех, кто поддерживал и смотрел канал.

«Кто-то переживал, а кто-то радовался, что «Айран, наконец, прокис». Это очень хорошо. Так и должно быть в здоровом обществе — у каждого свое мнение, лишь бы не было пофигизма», — отметили авторы прощального текста.

Другие казахстанские СМИ сообщают, что у коллег появились финансовые проблемы и поэтому нет возможности для продолжения работы редакции.

В комментариях под прощальным сюжетом пользователи высказывают мнение о  том, что на журналистов оказали давление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368045/
просмотров: 340
Версия для печати
30 марта, понедельник
16:14
Более 500 детей получили ваучеры на садик. Какую сумму компенсирует государство Более 500 детей получили ваучеры на садик. Какую сумму...
16:12
Чингиз Айдарбеков заявил о давлении и угрозах из-за мандата депутата
16:10
Кабмин Кыргызстана готовит новые доплаты и льготы для высокогорья
16:05
Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
16:04
Участок школы-интерната в Панфиловском районе вернули государству