Власть

Кабмин создал новое объединение «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»»

Cоздано новое государственное медиаобъединение — государственное учреждение «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»». Решение об этом подписал Адылбек Касымалиев, сообщает пресс-служба кабмина.

Постановление принято в целях реализации указа президента «О создании государственного учреждения «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»», направленного на развитие и укрепление государственных средств массовой информации.

Новое учреждение сформировано путем слияния издательских домов «Кыргыз Туусу», «Слово Кыргызстана», редакций детского журнала «Байчечекей» и литературно-художественного журнала «Ала-Тоо».

Президент инициировал объединение госСМИ и создание издательского дома

Создание единого информационно-издательского дома рассматривается как важный шаг по модернизации системы государственных медиа, повышению их эффективности и укреплению информационного пространства страны.

Принятые решения позволят обеспечить институциональные условия для реализации единой редакционной политики в рамках государственной информационной стратегии, укрепить систему управления государственными медиа; повысить эффективность производства и распространения контента.

Постановлением утверждены Положение о государственном учреждении «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу»», предельная штатная численность, коэффициенты кратности и квалификационные требования к сотрудникам.
