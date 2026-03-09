Минкультуры введет госзаказ для региональных газет на хозрасчете

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики намерено ввести государственный социальный заказ для региональных газет, переведенных на хозрасчет. Об этом на заседании парламентского комитета сообщил заместитель главы ведомства Марат Тагаев.

Депутат Салтанат Абдылдаева заявила, что газеты, перешедшие на самофинансирование, оказались в критической ситуации. По словам нардепа, к ней поступают обращения от сотрудников, чья заработная плата составляет всего около 5 тысяч сомов.

Салтанат Абдылдаева предложила провести мониторинг состояния местных СМИ и ознакомиться с условиями жизни и работы сотрудников на местах.

Марат Тагаев отметил, что два года назад местные газеты перевели на хозрасчет на основе специального исследования. «Понимая их нынешнее положение, мы ввели государственный социальный заказ. Если у этих газет есть хорошие проекты, мы готовы оказать им поддержку», — сказал он.

Также чиновник напомнил, что кабмин создал государственное учреждение «Информационно-издательский дом «Кыргыз Туусу». Его сформировали путем объединения издательских домов «Кыргыз Туусу» и «Слово Кыргызстана», редакций журналов «Байчечекей» и «Ала-Тоо». По его словам, зарплату и все расходы этого объединения полностью финансирует государство.

Марат Тагаев добавил, что в апреле планируется повышение зарплаты работникам культуры, после чего ожидается рост выплат и для журналистов данного учреждения.

Напомним, в 2024 году кабмин перевел на хозрасчет редакции 12 областных газет.