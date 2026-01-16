Дайырбек Орунбеков: 50 журналистов получат квартиры через ГИК

Садыр Жапаров внимательно следит за инфополем, резонансными случаями и обсуждениями в соцсетях, заявил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

«Президент считает, что информационная политика напрямую связана с безопасностью и стабильностью в государстве», — сказал он.

Орунбеков отметил, что много лет государственные СМИ финансировались по остаточному принципу, были слабы и не могли полноценно выполнять свои функции.

Сейчас же государство смотрит на этот вопрос по-другому. За последние годы обновлены инфраструктура и оборудование главных государственных медиа, им выданы служебные авто. Ведутся расчеты, чтобы с 1 апреля повысить зарплаты сотрудникам гостелерадиокомпаний.

Помимо этого, в ближайшие годы порядка 50 сотрудников государственных и частных медиа, стоящих в очереди, получат квартиры по линии Государственной ипотечной компании. Это станет весомой поддержкой специалистов, нуждающихся в жилье. В списке значатся люди с непростыми судьбами: те, кто годами не имел крыши над головой, журналисты с инвалидностью, одинокие родители, а также семьи коллег, которых уже нет с нами.