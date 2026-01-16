Президент инициировал объединение госСМИ и создание издательского дома

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о создании государственного издательского дома «Кыргыз Туусу».

Согласно документу, решение направлено на развитие государственной информационной политики, укрепление полиграфической базы, обеспечение стабильной работы государственных СМИ и оптимизацию бюджетных расходов.

Кабинету министров поручено объединить несколько государственных медиа- и издательских структур: издательский дом «Кыргыз Туусу», издательский дом «Слово Кыргызстана», детский журнал «Байчечекей» и литературно-художественный журнал «Ала-Тоо». Редакции газеты «Жеткинчек» и журнала «Кырчын» подлежат упразднению.

На базе объединенных организаций создается новый государственный издательский дом «Кыргыз Туусу». Кабмин должен разработать и утвердить положение о новом учреждении, штатное расписание и бюджет. Типовой штат организаций культуры, искусства и информации увеличивается на 22 единицы.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.