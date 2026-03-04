Торага ЖК призвал журналистов не дискредитировать работу депутатов

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев призвал журналистов и блогеров не распространять недостоверную информацию о работе парламента. Об этом он заявил на заседании.

По его словам, в медиапространстве появляются так называемые «черные списки» депутатов, которые якобы могут покинуть парламент.

«Мы работаем в рамках закона, и я призываю не распространять недостоверную информацию», — сказал Марлен Маматалиев.

Напомним, ранее ряд кыргызоязычных СМИ и пользователи социальных сетей публиковали имена депутатов, которые, по их данным, могут покинуть Жогорку Кенеш после скандала вокруг 75 подписантов обращения о необходимости проведения досрочных президентских выборов.