Зарплаты резко выросли, в госСМИ Кыргызстана теперь платят до 100 тысяч сомов

В Кыргызстане существенно повысили зарплаты работников государственных СМИ. Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, повышение коснулось сотрудников телеканалов «ЭлТР», «УТРК», «Мир» и агентства «Кабар». Теперь зарплаты в этих структурах составляют не менее 40 тысяч сомов, а у части специалистов превышают 100 тысяч сомов.

Орунбеков отметил, что ранее из-за низкой оплаты труда многие журналисты уходили в частные медиа или вовсе покидали профессию. Новые условия, как ожидается, должны изменить ситуацию.

«С 1 апреля зарплаты учителей, врачей, работников культуры и спорта выросли примерно на 100 процентов. Вместе с ними повышены и зарплаты сотрудников государственных СМИ», — сообщил он.

Кроме того, при поддержке президента Садыр Жапаров проводится модернизация госканалов: идет капитальный ремонт зданий, закупается новая техника и оборудование.

В администрации президента считают, что рост зарплат и обновление технической базы повысят мотивацию сотрудников, усилят конкуренцию и помогут привлечь в государственные СМИ профессиональные кадры.