Зарплаты резко выросли, в госСМИ Кыргызстана теперь платят до 100 тысяч сомов

В Кыргызстане существенно повысили зарплаты работников государственных СМИ. Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.
По его словам, повышение коснулось сотрудников телеканалов «ЭлТР», «УТРК», «Мир» и агентства «Кабар». Теперь зарплаты в этих структурах составляют не менее 40 тысяч сомов, а у части специалистов превышают 100 тысяч сомов.
«С 1 апреля зарплаты учителей, врачей, работников культуры и спорта выросли примерно на 100 процентов. Вместе с ними повышены и зарплаты сотрудников государственных СМИ», — сообщил он.
Кроме того, при поддержке президента Садыр Жапаров проводится модернизация госканалов: идет капитальный ремонт зданий, закупается новая техника и оборудование.
В администрации президента считают, что рост зарплат и обновление технической базы повысят мотивацию сотрудников, усилят конкуренцию и помогут привлечь в государственные СМИ профессиональные кадры.