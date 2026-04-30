Власть

Зарплаты резко выросли, в госСМИ Кыргызстана теперь платят до 100 тысяч сомов

В Кыргызстане существенно повысили зарплаты работников государственных СМИ. Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, повышение коснулось сотрудников телеканалов «ЭлТР», «УТРК», «Мир» и агентства «Кабар». Теперь зарплаты в этих структурах составляют не менее 40 тысяч сомов, а у части специалистов превышают 100 тысяч сомов.

Орунбеков отметил, что ранее из-за низкой оплаты труда многие журналисты уходили в частные медиа или вовсе покидали профессию. Новые условия, как ожидается, должны изменить ситуацию.

«С 1 апреля зарплаты учителей, врачей, работников культуры и спорта выросли примерно на 100 процентов. Вместе с ними повышены и зарплаты сотрудников государственных СМИ», — сообщил он.

Кроме того, при поддержке президента Садыр Жапаров проводится модернизация госканалов: идет капитальный ремонт зданий, закупается новая техника и оборудование.

В администрации президента считают, что рост зарплат и обновление технической базы повысят мотивацию сотрудников, усилят конкуренцию и помогут привлечь в государственные СМИ профессиональные кадры.
Материалы по теме
Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Власти Кыргызстана опровергли слухи об опальном олигархе Илане Шоре
В Кыргызстане пройдет международная альпиниада
В Кыргызстане утвердили новый порядок регистрации СМИ
Криминальные структуры в Кыргызстане фактически ликвидированы — Орунбеков
Сколько получает мэр Бишкека и где он проходил лечение
В Казахстане закрылся популярный YouTube-канал Airan Media
Соцработникам в городах разрешили доплаты: что меняется
С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
День работника ЖКХ. В Бишкеке объявили о повышении зарплат на 50 процентов
Популярные новости
Бекназаров ответил Ташиеву на&nbsp;его обращение Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Камчыбек Ташиев выступил с&nbsp;обращением к&nbsp;народу. Он&nbsp;просит не&nbsp;устраивать протесты Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Бизнес
MEGA подвела итоги 2025-го на&nbsp;годовом собрании акционеров MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
В&nbsp;Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с&nbsp;участием 190 стран В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с участием 190 стран
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
