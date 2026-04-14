Общество

В Кыргызстане утвердили новый порядок регистрации СМИ

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новое положение о порядке государственной регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации средств массовой информации.

Министерству юстиции поручили в шестимесячный срок внести в реестр сведения о ранее зарегистрированных, перерегистрированных и прекративших работу СМИ.

Прежнее постановление правительства от 15 марта 2019 года № 121, регулирующее аналогичные вопросы, признали утратившим силу.

Контроль за исполнением документа возложен на администрацию президента.

Постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.
