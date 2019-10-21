Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

16-22 октября. Международные соревнования «Кубок Михаила Ботвинника» по шахматам. Москва (Россия)

Участвуют спортсмены из 10 стран. Среди них два представителя Кыргызстана.

19-27 октября. Международные соревнования на приз Ивана Саввиди по бильярду (московская пирамида). Ростов-на-Дону (Россия)

Турнир проводится в восьмой раз. В 2016-2018 годах чемпионом становился кыргызстанец Дастан Лепшаков. Ныне он тоже играет.

19-27 октября. Чемпионат мира по кикбоксингу. Сараево (Босния и Герцеговина)

Отбор в сборную Кыргызстана проводился на чемпионате республики. В ее составе много титулованных спортсменов. Например, Уланбек Касымбеков, Чынгыз Бегматов, Авазбек Аманбеков и Рустам Ибрагимов. Как последние двое готовились к чемпионату мира, можно узнать здесь.

22-29 октября. Спартакиада работников государственных органов Кыргызстана. Бишкек

Это ежегодные соревнования. Медали разыгрываются в 15 видах спорта, включая бильярд, волейбол, дартс, самбо и шахматы.

23 октября. Футбол. Кыргызская премьер-лига, перенесенный матч 10-го тура

«Дордой» — «Илбирс».

Победа в этой игре приблизит «Дордой» к золотой медали национального первенства.

24 октября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии — 2020 по футзалу. Группа B, второй тур. Урмия (Иран)

сборная Кыргызстана — сборная Туркменистана.

Туркменская сборная не входит в число ведущих. Одолеть ее нам по силам.

25 октября. Международные соревнования One Championship: Dawn of Valor по смешанным единоборствам. Джакарта (Индонезия)

В программе 12 профессиональных боев. В главном событии вечера швец Себастьян Кадестам будет защищать пояс чемпиона престижной организации One FC. Претендент на пояс — кыргызстанец Кямран Аббасов.

25 октября. Отборочные соревнования на чемпионат Азии — 2020 по футзалу. Группа B, третий тур. Урмия (Иран)

сборная Ирана — сборная Кыргызстана.

Иранцы — явные фавориты отборочной группы. Даже ничья с ними будет подвигом для отечественной сборной.

25-27 октября. Международные соревнования по пенчак силату. Кара-Балта, спорткомплекс «Манас»

Ожидается участие спортсменов из разных регионов Кыргызстана и из ближнего зарубежья.

25-29 октября. Чемпионат мира по таэквондо ITF. Сардиния (Италия)

Кыргызстан представляют бойцы федерации, возглавляемой Керимбеком Мияровым. В сборной — 25 человек, включая титулованного Сергея Дубова.

26 октября. Легкоатлетический кросс. Бишкек, Карагачевая роща, 10.00

Соревнования проводятся под девизом «Спорт без табака». За победу борются учащиеся школ, лицеев и вузов Кыргызстана.

26 октября. Международные соревнования UFC Fight Night 162 по смешанным единоборствам. Сингапур

Запланировано 12 поединков среди профессионалов. В одном из них сойдутся Рафаэль Физиев (Кыргызстан) и Алекс Уайт (США).

26-27 октября. Международные соревнования Bishkek Open по дзюдо. Бишкек, ФОК «Газпром»

Турнир проводится впервые. Его приурочили к Всемирному дню дзюдо. Участвуют 700 юных спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Польши, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

26 октября — 4 ноября. Чемпионат мира по армрестлингу. Констанца (Румыния)

На чемпионате мира — 2018 кыргызстанцы завоевали восемь медалей. Ныне хотят превзойти то достижение.

27 октября. Кубок Кыргызстана по футболу, финал. Джалал-Абад, стадион «Курманбек»

«Дордой» — «Нефтчи».

«Дордой» 10 раз выигрывал этот турнир. «Нефтчи» — ни разу.

27 октября. Международные соревнования WEF 90 Grand Prix 2 по кулатуу эртаймаш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Звание сильнейшего оспаривают 20 лучших бойцов наилегчайшего веса Кыргызстана. В их числе Мырзамидин Пазылов и Ариет Бекишов.

27 октября. Соревнования «Джип-спринт». Чуйская область, полигон близ села Озерного, 10.00

В программе гонки внедорожников. Организатор — клуб «Штурмовик», отмечающий шестилетие.