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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

27 сентября. Турнир среди профессионалов WEF110 PROFFIGHT46. Ош

Примут участие бойцы из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана.

2-3 октября. Чемпионат Кыргызской Республики по грэпплингу UWW 2021. Бишкек

Лучших среди мужчин и женщин определят в категориях: школьники, кадеты, юниоры, взрослые, ветераны.

Зрителям и болельшикам в ФОК «Газпром» вход свободный.


2-10 октября. Чемпионат мира по борьбе. Осло (Норвегия)

Начнут чемпионат со 2 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат соревнования борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/208282/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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