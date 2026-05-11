Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Штрафы и льготные кредиты: как улучшают качество воздуха в Кыргызстане

Специалист отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Нуртилек Шарипов рассказал в эфире «Биринчи радио» о принимаемых мерах для улучшения качества воздуха в Бишкеке.

По его словам, в столице Кыргызстана около 40 процентов случаев загрязнения воздуха связано с сжиганием твердого топлива в частном секторе.

«Именно поэтому одним из ключевых направлений является сокращение использования твердого топлива и развитие газификации. В целях повышения доступности газификации и снижения финансовой нагрузки на граждан принято распоряжение кабинета министров о предоставлении льготных кредитов — до 150 тысяч сомов под 3 процента годовых», — сказал Нуртилек Шарипов.

На сегодня уже более 150 граждан получили такие кредиты на общую сумму около 19 миллионов сомов.

«Отдельно стоит отметить объемы газификации в Бишкеке — на сегодня к голубому топливу подключено 54 жилмассива, или более 50 тысяч абонентов. Также принят проект по льготному финансированию газификации в Бишкеке и Чуйской области, в рамках которого на субсидирование процентных ставок из республиканского бюджета на 2026 год предусмотрено 26 миллионов сомов», — отметил Нуртилек Шарипов.

Он добавил, что по итогам первого квартала года в результате плановых и внеплановых проверок за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу наложено более 200 административных штрафов на общую сумму более 4 миллионов сомов.

На улучшение качества воздуха в Кыргызстане потратят $60 миллионов

«Кроме того, особое внимание уделяется озеленению городов, что напрямую влияет на снижение пыли и улучшение микроклимата. План дальнейшей работы включает создание новых зеленых зон, инвентаризацию деревьев, развитие систем ирригации, парков и питомников, создание зеленого пояса вокруг Бишкека. Еще одно стратегическое направление — экологический транспорт. Предусматривается закупка электробусов, развитие зарядной инфраструктуры, создание велодорожек, выделение полос для общественного транспорта, повышение качества и привлекательности общественного транспорта. Все эти меры направлены на защиту здоровья граждан и обеспечение экологической безопасности страны», — подчеркнул Нуртилек Шарипов.

Большая работа ведется и при поддержке международных партнеров.

Ранее сообщалось, что на улучшение качества воздуха в Кыргызстане потратят $60 миллионов. В рамках международного сотрудничества при поддержке KOICA реализуется проект «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» стоимостью $10 миллионов со сроком реализации до 2028 года. При поддержке Всемирного банка также реализуется проект «Улучшение качества воздуха» стоимостью $50 миллионов.
