Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов

Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810,6 миллиона сомов. Такие данные приведены в годовом отчете об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2025 год, представленном в парламент.

Отмечается, что на увеличение расходов по бюджетным средствам на 792,6 миллиона сомов повлияло:

  • увеличение бюджетных ассигнований на 864,9 миллиона сомов, в том числе за счет средств, предусмотренных в общегосударственных расходах на повышение социальных выплат и другие мероприятия 795,6 миллиона сомов, из них:

— 348,3 миллиона сомов на Фонд развития и стимулирования;

— 199,8 миллиона сомов, в том числе 153 миллиона сомов на проведение капитального ремонта системы вентиляции и кондиционирования в административном здании;

— 30,7 миллиона сомов на проведение ремонта фасада, а также ремонта и гидроизоляции площадки по периметру административного здания;

— 13,5 миллиона сомов на приобретение служебных автомашин отечественного производства для руководителей структурных подразделений;

— 2,6 миллиона сомов на приобретение организационной техники, оборудования и комплектующих материалов для коммунальной службы, а также переговорного стола, стульев и мягкой мебели для обеспечения деятельности;

  • 113,3 миллиона сомов на модернизацию и реконструкцию зала заседаний и приобретение серверного оборудования;
  • 74,5 миллиона сомов на ремонт санузлов (38 миллионов сомов), библиотеки (6,9 миллиона сомов), кровли мечети, расположенной на третьем этаже административного здания (0,8 миллиона сомов), покрытие мраморными и гранитными плитами площадки и лестничных маршей по периметру административного здания (28,8 миллиона сомов);
  • 37,3 миллиона сомов, в том числе: 27 миллионов сомов на проведение работ по монтажу лотков и электрических кабелей в большом зале заседаний в рамках мероприятий по модернизации, реконструкции и цифровизации зала заседаний; 10,3 миллиона сомов для покрытия расходов, связанных с обеспечением официальных делегаций, подготовкой и проведением официальных визитов председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина и спикера Великого национального собрания Турецкой Республики Нуман Куртулмуша, а также выездного заседания совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Кыргызской Республике;
  • 12,4 миллиона сомов на приобретение мебели и установки люстр для зала заседаний (8,1 миллиона сомов), приобретение оргтехники, мебели и оборудования для деятельности (4,3 миллиона сомов) в рамках мероприятий по модернизации, реконструкции и цифровизации зала заседаний;
  • 4,6 миллиона сомов на проведение текущего ремонта телестудии;
  • 3,1 миллиона сомов на проведение текущего ремонта кабинетов;
  • 2,3 миллиона сомов на представительские расходы официальных делегаций.

Кроме того, дополнительно предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на 72,3 миллиона сомов, в том числе:

  • 56,2 миллиона сомов на оптимизацию расходов по итогам анализа смет;
  • 11 миллионов сомов переданы в аппарат администрации президента на покрытие командировочных расходов в рамках рабочего визита президента в город Вашингтон для участия в мероприятиях, посвященных 10-летию диалоговой платформы «С5+1» от 5-7 ноября 2025 года;
  • 4,9 миллиона сомов с уменьшением расходов на основании предписания Счетной палаты по аудиту исполнения бюджета за 2024 год;
  • 0,2 миллиона сомов, сэкономленные от проведения государственных закупок.
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов
