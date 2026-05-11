В 2025 году на матпомощь депутатам и их помощникам выделили 1,8 миллиона сомов

В 2025 году на матпомощь депутатам и их помощникам выделили 1,8 миллиона сомов. Такие данные приведены в годовом отчете об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2025 год, представленном в Жогорку Кенеше.

Отмечается, что в 2025 году по смете резервного фонда торага Жогорку Кенеша было предусмотрено 70 миллионов сомов. Фактическое исполнение составило 68,9 миллиона сомов:

1. Ремонт и улучшение материально-технической базы объектов и инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 41,5 миллиона сомов.

2. Оказание финансовой поддержки при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий – 7,6 миллиона сомов.

3. Оказание единовременной помощи юридическим лицам – 3,4 миллиона сомов.

4. Оказание единовременной помощи ветеранам труда, выдающимся личностям республики, малоимущим слоям населения – 14,6 миллиона сомов.

5. Оказание материальной помощи депутатам Жогорку Кенеша, их консультантам и помощникам, работникам аппарата Жогорку Кенеша и управления делами Жогорку Кенеша – 1,8 миллиона сомов.
