Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

24 октября — 6 ноября. Чемпионат мира по боксу. Белград
Соревнования пройдут в 13 весовых категориях.
25 октября. Чемпионат Кыргызстана по футзалу Суперлиги, 2-й тур. Бишкек
В новом сезоне Суперлиги выступят семь команд из Бишкека и Чуйской области:
«Топ-Тоголок» — «Биримдик», 18.30;
«Дордой» — «Фарватер-Аман», 20.15.
Матч BMG int — Steelex перенесен на более поздний срок.
26 октября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 25-й тур
«Илбирс» — «Абдыш-Ата», 15.00.
29 октября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 28-й тур (заключительный)
«Алай» — «Каганат»;
«Алга» — «Илбирс»;
«Абдыш-Ата» — «Кочкор-Ата»;
«Дордой» — «Нефтчи».
Начало всех матчей — 15.00.