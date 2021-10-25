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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

24 октября — 6 ноября. Чемпионат мира по боксу. Белград

Соревнования пройдут в 13 весовых категориях.

25 октября. Чемпионат Кыргызстана по футзалу Суперлиги, 2-й тур. Бишкек

В новом сезоне Суперлиги выступят семь команд из Бишкека и Чуйской области:

«Топ-Тоголок» — «Биримдик», 18.30;
«Дордой» — «Фарватер-Аман», 20.15.

Матч BMG int — Steelex перенесен на более поздний срок.

26 октября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 25-й тур

«Илбирс» — «Абдыш-Ата», 15.00.

29 октября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 28-й тур (заключительный)

«Алай» — «Каганат»;
«Алга» — «Илбирс»;
«Абдыш-Ата» — «Кочкор-Ата»;
«Дордой» — «Нефтчи».

Начало всех матчей — 15.00.
Ссылка: https://24.kg/sport/211305/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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