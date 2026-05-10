Кыргызстанский боец Азатбек Кочоров потерпел первое поражение в своей карьере

Кыргызстанец Азатбек Кочоров потерпел первое поражение в своей карьере. Боец проиграл бой на турнире АСА 203, который прошел в Ташкенте (Узбекистан).

Кыргызстанец Азатбек Кочоров потерпел первое поражение в своей карьере

В октагоне он встретился с Оятулло Муминовым (14-5) из Таджикистана в поединке весовой категории до 57,2 килограмма.

Первый раунд Азатбек Кочоров уверенно выиграл, а во втором пропустил спининг кик в печень и не сумел восстановиться.

В третьем раунде соперник оказался сильнее и вырвал победу.

Судьи отдали победу Оятулле Муминову единогласным решением. В итоге он выиграл с результатом 3:0.

  
