Власть

Минтранс Кыргызстана потребовал срочно привести в порядок дороги к туробъектам

Министр транспорта Талантбек Солтобаев потребовал ускорить ремонт и строительство дорог, ведущих к туристическим объектам Кыргызстана.

Такое поручение прозвучало на аппаратном совещании Министерства транспорта и коммуникаций, где обсуждались дорожные работы и меры по предупреждению селевой опасности на фоне дождливой погоды.

Фото Минтранса

Госпредприятиям «Кыргызавтожол-Тундук» и «Кыргызавтожол-Туштук» поручено оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и минимизировать последствия селей.

Кроме того, министр потребовал в кратчайшие сроки запустить асфальтобетонные заводы во всех регионах страны.

Особое внимание на совещании уделили подготовке к открытию альтернативной автодороги север — юг. Также поручено уточнить перечень дорог, ведущих к туристическим объектам, и обеспечить их качественный ремонт.

Отдельно обсуждалась ситуация с заторами на пункте транспортного контроля «Каратай». В Минтрансе отметили необходимость ускорения темпов дорожного строительства по всей республике.
В 2025 году соотношение внешнего долга КР к ВВП страны составило 23,64 процента
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов
На пост главы НОК Кыргызстана выдвинули 30-летнего Айваза Оморканова
Штрафы и льготные кредиты: как улучшают качество воздуха в Кыргызстане
По следам Уркуна: девушки из Китая едут на историческую родину верхом на конях