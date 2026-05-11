Минтранс Кыргызстана потребовал срочно привести в порядок дороги к туробъектам

Министр транспорта Талантбек Солтобаев потребовал ускорить ремонт и строительство дорог, ведущих к туристическим объектам Кыргызстана.

Такое поручение прозвучало на аппаратном совещании Министерства транспорта и коммуникаций, где обсуждались дорожные работы и меры по предупреждению селевой опасности на фоне дождливой погоды.

Госпредприятиям «Кыргызавтожол-Тундук» и «Кыргызавтожол-Туштук» поручено оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и минимизировать последствия селей.

Кроме того, министр потребовал в кратчайшие сроки запустить асфальтобетонные заводы во всех регионах страны.

Особое внимание на совещании уделили подготовке к открытию альтернативной автодороги север — юг. Также поручено уточнить перечень дорог, ведущих к туристическим объектам, и обеспечить их качественный ремонт.

Отдельно обсуждалась ситуация с заторами на пункте транспортного контроля «Каратай». В Минтрансе отметили необходимость ускорения темпов дорожного строительства по всей республике.