Внедрение пособия «Бала ырысы» как мера по снижению детской бедности в КР

Минтруда разработало проект закона «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» для приведения действующего законодательства в соответствие с Указом президента КР от 6 марта 2026 года № 104 «О введении ежемесячного государственного пособия детям до трех лет».

Предлагаемые изменения направлены на усиление социальной защиты семей с детьми раннего возраста, снижение уровня детской бедности и создание условий для полноценного развития будущего поколения страны.

Каждый третий ребенок живет в бедности

Разработка законопроекта обусловлена необходимостью реагирования на современные социально-экономические вызовы, напрямую влияющие на демографическое развитие Кыргызской Республики. Сегодня дети составляют 37,8 процента населения страны, при этом наблюдается постепенное снижение уровня рождаемости и одновременное увеличение доли лиц пожилого возраста. В таких условиях особую значимость приобретает эффективное использование человеческого капитала и создание устойчивой системы поддержки семей с детьми.

Несмотря на предпринимаемые государством меры, уровень детской бедности остается одним из самых высоких среди всех возрастных групп населения. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, показатель бедности среди детей составляет 33,1 процента, что значительно превышает аналогичные показатели среди населения трудоспособного возраста и лиц пожилого возраста. Фактически каждый третий ребенок в стране живет в условиях бедности.

Как ВВП связано с задержкой развития детей?

Особую обеспокоенность вызывает положение детей раннего возраста. Согласно имеющимся данным, 14 процентов детей до пяти лет страдают хроническим недоеданием и задержкой роста. Кроме того, питание 75 процентов детей в возрасте от шести месяцев до одного года не соответствует минимальным требованиям здорового и полноценного питания. Подобные обстоятельства оказывают долгосрочное негативное влияние не только на физическое состояние ребенка, но и на его интеллектуальное и когнитивное развитие.

Международные исследования и макроэкономические прогнозы подтверждают, что недоедание и недостаточное развитие детей в первые тысячу дней жизни приводят к снижению образовательного потенциала, ухудшению производительности труда и ограничению возможностей дальнейшего экономического роста государства.

По оценкам специалистов, влияние задержки роста и недостаточного питания детей может приводить к снижению валового внутреннего продукта страны до 10 процентов. При сохранении существующих подходов к социальной поддержке упущенная экономическая выгода к 2050 году может составить около 129 миллиардов сомов.

Дети до 3 лет в зоне повышенного риска

В настоящее время основным видом государственной поддержки малообеспеченных семей является ежемесячное пособие «үй-бүлөгө көмөк», которое предоставляется нуждающимся семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. Однако действующий механизм назначения пособия основывается исключительно на оценке совокупного дохода семьи и не учитывает особые потребности детей раннего возраста.

Практика показывает, что именно семьи с детьми до трех лет находятся в зоне повышенного риска бедности. В период рождения и воспитания ребенка существенно возрастают расходы на питание, медицинское обслуживание, средства ухода и другие базовые потребности. Одновременно снижается совокупный доход семьи, поскольку один из родителей, как правило мать, временно прекращает трудовую деятельность для ухода за ребенком.

При этом существующая система социальной помощи не обеспечивает достаточного уровня охвата и адресности. Результаты оценки программы социальной помощи малообеспеченным семьям, проведенной в 2025 году в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда», показали наличие серьезных системных проблем.

Когда назначение пособий вызывает массу вопросов

Так, выполнение процедур назначения пособий на местах нередко зависит от уровня квалификации сотрудников системы социальной защиты, субъективного подхода при оценке документов и соблюдения критериев малообеспеченности. Для многих семей дополнительные транспортные расходы на сбор и подачу документов превышают размер самого пособия «үй-бүлөгө көмөк», что создает дополнительные финансовые барьеры для нуждающихся граждан.

Исследование также выявило существенные ошибки включения и исключения при назначении пособий. По его данным, 76 процентов бедных семей с детьми фактически не получают пособие «үй-бүлөгө көмөк», тогда как часть семей, не относящихся к категории малообеспеченных, продолжают получать выплаты. Кроме того, почти половина обследованных получателей пособия не соответствовала установленным критериям нуждаемости, поскольку их доход превышал уровень гарантированного минимального дохода.

Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная интеграция информационных систем государственных органов, а также сохраняющийся высокий уровень неформальной занятости населения. Это создает условия для ошибок, бюрократических препятствий и коррупционных рисков в системе социального обеспечения.

Новый вид господдержки

В этой связи проект закона предусматривает внедрение нового механизма государственной поддержки — ежемесячного пособия «Бала ырысы», которое будет назначаться каждому ребенку с рождения до достижения трехлетнего возраста независимо от уровня доходов семьи.

Согласно указу президента Кыргызской Республики, с 1 июля 2026 года вводится выплата ежемесячного государственного пособия детям в размере 1,2 тысячи сомов на каждого ребенка до достижения им трех лет.

Введение универсального пособия позволит обеспечить гарантированный охват всех детей раннего возраста мерами государственной поддержки, включая детей, проживающих в семьях, находящихся за чертой бедности. Особое внимание уделено вопросам социальной справедливости и недопущения дискриминации. Так, детям, рожденным с 1 августа 2023 года, при обращении с 1 июля 2026 года будет предоставлена возможность оформить пособие в течение одного месяца.

При этом сохраняется право малообеспеченных семей одновременно получать и иные виды государственной поддержки, в том числе пособие «үй-бүлөгө көмөк».

Предполагается, что введение ежемесячного пособия «Бала ырысы» будет способствовать:

— улучшению качества питания детей раннего возраста;

— обеспечению минимально необходимых условий для ухода и развития ребенка;

— укреплению здоровья детей и снижению рисков хронического недоедания;

— полноценному когнитивному развитию ребенка и формированию качественного человеческого капитала;

— снижению финансовой нагрузки на семьи, особенно на матерей;

— уменьшению уровня бедности среди семей с маленькими детьми;

— компенсации потери дохода семьи в период ухода за ребенком;

— предупреждению долгосрочных социальных и бюджетных рисков для государства.

Кроме того, проектом закона предлагается устранить существующие правовые коллизии и уточнить отдельные нормы законодательства.

В частности, в статью 10-4 Закона «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» вводятся положения, прямо закрепляющие право граждан на получение пособия «Бала ырысы» независимо от получения других видов государственных пособий, за исключением ежемесячного пособия «бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк».

Также предлагаются изменения в статьи 11 закона, предусматривающие обязательное наличие персонального идентификационного номера у заявителя, ребенка и членов семьи при назначении ряда государственных пособий, включая:

— ежемесячное пособие «үй-бүлөгө көмөк»;

— пособие «бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк»;

— единовременную выплату «Бала Береке»;

— ежемесячное пособие «Бала ырысы».

Дополнительно законопроектом закрепляется требование о совместном проживании ребенка с получателем пособия, что позволит обеспечить целевое использование государственной поддержки в интересах ребенка.

В целом принятие документа станет важным шагом в совершенствовании государственной социальной политики Кыргызской Республики. Реализация предлагаемых изменений позволит повысить эффективность системы социальной защиты, обеспечить более широкий и справедливый доступ семей к государственным пособиям, а также создать дополнительные условия для снижения детской бедности и формирования устойчивого человеческого капитала страны.