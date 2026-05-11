15:39
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

В 2025 году из фонда президента КР выделено 4 миллиарда 337,7 миллиона сомов

В 2025 году по смете фонда президента Кыргызской Республики было предусмотрено 4 миллиарда 619,3 миллиона сомов. Согласно распоряжениям президента КР, из средств фонда всего выделено 4 миллиарда 337,7 миллиона сомов, из них по месту финансирования 1 миллиард 659,9 миллиона сомов, через управление делами президента – 2 миллиарда 677,8 миллиона сомов. Такие данные приведены в годовом отчете об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2025 год, представленном в Жогорку Кенеш.

Так, средства фонда президента Кыргызской Республики выделены на покрытие расходов, связанных с подготовкой и проведением социально значимых мероприятий, на поощрение спортсменов за достигнутые высокие результаты, на оказание материальной помощи семьям видных общественных деятелей, на выплату единовременного денежного пособия отдельным категориям ветеранов ВОВ, на оказание материальной помощи гражданам для получения лечения, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям погибших при чрезвычайных ситуациях, на оказания материальной помощи малоимущим семьям, социальным стационарным учреждениям ко дню инвалидов, финансовой помощи организациям на приобретение необходимого оборудования и прочее, на общую сумму 2 миллиарда 677,8 миллиона сомов, в том числе:

– 12,6 миллиона сомов – материальная помощь физическим лицам;
– 63,7 миллиона сомов – финансовая поддержка на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий и другого;
– 26,8 миллиона сомов – финансовая поддержка на укрепление материально-технической базы;
– 2 миллиарда 574,7 миллиона сомов – по благоустройству социальных объектов и для строительства объектов.

Фактическое исполнение расходов по фонду президента Кыргызской Республики за 2025 год составило 2 миллиарда 677,8 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373338/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году на матпомощь депутатам и их помощникам выделили 1,8 миллиона сомов
Садыр Жапаров ознакомился со строительством нового Ошского рынка в Бишкеке
Велопрогулка Садыра Жапарова с первой леди на Иссык-Куле попала на видео
Садыр Жапаров анонсировал встречу глав областей с местным населением
Землю в госрезиденции запретили передавать, но есть исключение
В модернизацию Майлуу-Сууйского лампового завода вложат почти миллиард сомов
Садыр Жапаров принял министров обороны стран ШОС и обсудил с ними безопасность
Посла Кыргызстана в Пакистане освободили от должности
Байсалов получил новые полномочия. Президент поставил задачи послу в США
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о&nbsp;китайских рабочих на&nbsp;заводе &laquo;Джунда&raquo; Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о китайских рабочих на заводе «Джунда»
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
15:34
В 2025 году соотношение внешнего долга КР к ВВП страны составило 23,64 процента В 2025 году соотношение внешнего долга КР к ВВП страны...
15:15
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов
15:13
На пост главы НОК Кыргызстана выдвинули 30-летнего Айваза Оморканова
15:10
Штрафы и льготные кредиты: как улучшают качество воздуха в Кыргызстане
14:57
По следам Уркуна: девушки из Китая едут на историческую родину верхом на конях