В 2025 году из фонда президента КР выделено 4 миллиарда 337,7 миллиона сомов

В 2025 году по смете фонда президента Кыргызской Республики было предусмотрено 4 миллиарда 619,3 миллиона сомов. Согласно распоряжениям президента КР, из средств фонда всего выделено 4 миллиарда 337,7 миллиона сомов, из них по месту финансирования 1 миллиард 659,9 миллиона сомов, через управление делами президента – 2 миллиарда 677,8 миллиона сомов. Такие данные приведены в годовом отчете об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2025 год, представленном в Жогорку Кенеш.

Так, средства фонда президента Кыргызской Республики выделены на покрытие расходов, связанных с подготовкой и проведением социально значимых мероприятий, на поощрение спортсменов за достигнутые высокие результаты, на оказание материальной помощи семьям видных общественных деятелей, на выплату единовременного денежного пособия отдельным категориям ветеранов ВОВ, на оказание материальной помощи гражданам для получения лечения, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям погибших при чрезвычайных ситуациях, на оказания материальной помощи малоимущим семьям, социальным стационарным учреждениям ко дню инвалидов, финансовой помощи организациям на приобретение необходимого оборудования и прочее, на общую сумму 2 миллиарда 677,8 миллиона сомов, в том числе:

– 12,6 миллиона сомов – материальная помощь физическим лицам;

– 63,7 миллиона сомов – финансовая поддержка на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий и другого;

– 26,8 миллиона сомов – финансовая поддержка на укрепление материально-технической базы;

– 2 миллиарда 574,7 миллиона сомов – по благоустройству социальных объектов и для строительства объектов.

Фактическое исполнение расходов по фонду президента Кыргызской Республики за 2025 год составило 2 миллиарда 677,8 миллиона сомов.