15:16
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

По следам Уркуна: девушки из Китая едут на историческую родину верхом на конях

Две этнические кыргызки — 26-летняя Риза Дуйшон кызы и 18-летняя Гулсанат Бейшен кызы выехали из Китая в Кыргызстан верхом на лошадях. Об этом сообщила этно-дизайнер, основательница проекта «Аталар изи» Асель Калканова, которая приходится родственницей путешественницам.

Путешествие стартовало 2 мая из Кызылсу-Кыргызского автономного округа. За эти дни девушки доехали до села Жусупа Мамая — Карабулака и оттуда продолжают свой путь.

Поводом для поездки стали рассказы отцов об Уркуне — трагическом исходе кыргызов 1916 года. Девушки решили повторить путь предков верхом на лошадях, однако перевал Бедел оказался закрыт.

В итоге границу они пересекут через Торугарт, но поскольку переход границы верхом невозможен, участок пути они преодолеют на транспорте. В Ат-Баши путешественницы вновь пересядут на лошадей и продолжат маршрут через Кочкорский район Нарынской области в село Ак-Олон Иссык-Кульской области, после чего планируют посетить Бишкек и другие регионы страны.

В социальных сетях девушки делятся кадрами из путешествия и рассказывают, что местные жители встречают их с поддержкой и угощениями. Однако не обошлось без трудностей: одна из лошадей захромала, из-за чего пришлось делать вынужденные остановки. В целях безопасности путешественниц сопровождают две машины.

Обе девушки родом из кыргызского села Кок-Терек в Китае и происходят из племени Бугу, рода Арык мырза с Иссык-Куля. Риза занимается конным спортом, работает инструктором. Для Гулсанат эта поездка станет первым визитом на историческую родину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373347/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Не восстание, а Уркун. В Бишкеке прошла лекция о трагедии 1916 года
Дети этнических кыргызов не могут получить паспорта
Как живут памирские кыргызы в Китае — фото и видео
«Уезжайте обратно». В Жогорку Кенеше вновь подняли вопрос этнических кыргызов
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР
Переселенцы из Таджикистана просят доступ к могилам близких в соседней стране
Чужие среди своих: почему к этническим кыргызам относятся как к обузе
Депутат потребовал упростить получение документов для этнических кыргызов
После землетрясения в Афганистане этнические кыргызы не просили помощи у МИД КР
Жительница города Ош попросила квартиру у мэра Женишбека Токторбаева
Популярные новости
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
15:15
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 милл...
15:13
На пост главы НОК Кыргызстана выдвинули 30-летнего Айваза Оморканова
15:10
Штрафы и льготные кредиты: как улучшают качество воздуха в Кыргызстане
14:57
По следам Уркуна: девушки из Китая едут на историческую родину верхом на конях
14:56
Минтранс Кыргызстана потребовал срочно привести в порядок дороги к туробъектам