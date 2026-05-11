По следам Уркуна: девушки из Китая едут на историческую родину верхом на конях

Две этнические кыргызки — 26-летняя Риза Дуйшон кызы и 18-летняя Гулсанат Бейшен кызы выехали из Китая в Кыргызстан верхом на лошадях. Об этом сообщила этно-дизайнер, основательница проекта «Аталар изи» Асель Калканова, которая приходится родственницей путешественницам.
Путешествие стартовало 2 мая из Кызылсу-Кыргызского автономного округа. За эти дни девушки доехали до села Жусупа Мамая — Карабулака и оттуда продолжают свой путь.
Поводом для поездки стали рассказы отцов об Уркуне — трагическом исходе кыргызов 1916 года. Девушки решили повторить путь предков верхом на лошадях, однако перевал Бедел оказался закрыт.
В социальных сетях девушки делятся кадрами из путешествия и рассказывают, что местные жители встречают их с поддержкой и угощениями. Однако не обошлось без трудностей: одна из лошадей захромала, из-за чего пришлось делать вынужденные остановки. В целях безопасности путешественниц сопровождают две машины.
Обе девушки родом из кыргызского села Кок-Терек в Китае и происходят из племени Бугу, рода Арык мырза с Иссык-Куля. Риза занимается конным спортом, работает инструктором. Для Гулсанат эта поездка станет первым визитом на историческую родину.