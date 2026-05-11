По следам Уркуна: девушки из Китая едут на историческую родину верхом на конях

Две этнические кыргызки — 26-летняя Риза Дуйшон кызы и 18-летняя Гулсанат Бейшен кызы выехали из Китая в Кыргызстан верхом на лошадях. Об этом сообщила этно-дизайнер, основательница проекта «Аталар изи» Асель Калканова, которая приходится родственницей путешественницам.

Путешествие стартовало 2 мая из Кызылсу-Кыргызского автономного округа. За эти дни девушки доехали до села Жусупа Мамая — Карабулака и оттуда продолжают свой путь.

Поводом для поездки стали рассказы отцов об Уркуне — трагическом исходе кыргызов 1916 года. Девушки решили повторить путь предков верхом на лошадях, однако перевал Бедел оказался закрыт.

В итоге границу они пересекут через Торугарт, но поскольку переход границы верхом невозможен, участок пути они преодолеют на транспорте. В Ат-Баши путешественницы вновь пересядут на лошадей и продолжат маршрут через Кочкорский район Нарынской области в село Ак-Олон Иссык-Кульской области, после чего планируют посетить Бишкек и другие регионы страны.

В социальных сетях девушки делятся кадрами из путешествия и рассказывают, что местные жители встречают их с поддержкой и угощениями. Однако не обошлось без трудностей: одна из лошадей захромала, из-за чего пришлось делать вынужденные остановки. В целях безопасности путешественниц сопровождают две машины.

Обе девушки родом из кыргызского села Кок-Терек в Китае и происходят из племени Бугу, рода Арык мырза с Иссык-Куля. Риза занимается конным спортом, работает инструктором. Для Гулсанат эта поездка станет первым визитом на историческую родину.