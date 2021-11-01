Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

24 октября — 6 ноября. Чемпионат мира по боксу. Белград

Соревнования пройдут в 13 весовых категориях.

1 ноября. Чемпионат Кыргызстана по футзалу Суперлиги, 4-й тур. Бишкек

В новом сезоне Суперлиги выступят семь команд из Бишкека и Чуйской области:

«Топ-Тоголок» — «Дордой», 17.20;

Steelex — «Заря», 19.00;

«Биримдик» — «Мурас» (бывшая BMG int), 20.40.

1-7 ноября. Чемпионат мира по борьбе (U23). Белград

Состав национальной сборной Кыргызстана можно посмотреть по ссылке.

6 ноября. Турнир по MMA BRAVE CF 55. Ростов-на-Дону

Состоится 13 боев. В промежуточной весовой категории до 67 килограммов кыргызстанец Немат Абдрашитов встретится с Абдулмуталипом Гаирбековым из России.