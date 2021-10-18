Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

18-24 октября. Отборочные матчи Кубка Азии — 2022 среди женских сборных по футболу. Бишкек

Пройдут матчи группы D, где сойдутся команды ОАЭ, Ливана, Мьянмы и Гуама.

18 октября. Чемпионат Кыргызстана по кок-бору. Село Белек

В соревновании примут участие команды из всех областей и двух городов.

20 октября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 25-й тур

«Нефтчи» — «Алай», 15.00.

21 октября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 26-й тур

«Каганат» — «Илбирс», 15.00.

24 октября. Кыргызская премьер-лига по футболу, 1-й тур

«Дордой» — «Нефтчи», 15.00.

24 октября — 6 ноября. Чемпионат мира по боксу. Белград

Соревнования пройдут в 13 весовых категориях.

