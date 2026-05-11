Происшествия

Кыргызстан вернул в Россию пиломатериалы: груз не прошел сертификацию

Чуй-Бишкекским управлением департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на фитосанитарном контрольном посту «Ак-Тилек», расположенном на кыргызско-казахской государственной границе, 10 мая 2026 года при проверке 36 кубических метров пиломатериалов хвойных пород, ввозимых из Российской Федерации, было установлено несоответствие данных, указанных в фитосанитарном сертификате, сведениям, указанным в транспортных (перевозочных) документах, а именно — были указаны адреса разных получателей товара.

В соответствии с пунктом 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза данный груз был возвращен обратно.
