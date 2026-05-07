Призер Олимпиады Жоламан Шаршенбеков прокомментировал состояние своего здоровья

Призер Олимпиады в Париже и двухкратный чемпион мира по борьбе Жоламан Шаршенбеков прокомментировал журналистам состояние своего здоровья после травмы.

Призер Олимпиады Жоламан Шаршенбеков прокомментировал состояние своего здоровья после травмы

Напомним, после Игр-2024 он участвовал только в одном турнире — в Польше (август 2025-го).

«После Олимпиады в Париже я провел всего один турнир. Но и тогда из-за травмы пришлось бороться осторожно. Турнир я выиграл, но врачи настаивали, чтобы мы занялись полным восстановлением. С тех пор я не боролся», — сказал он.

Жоломан Шаршенбеков отметил, что относится к травме как к испытанию и продолжает восстанавливаться. Он признался, что скучает по ковру, борьбе и большим соревнованиям.

Сейчас олимпийский призер вместе со сборной Кыргызстана проводит сборы на Иссык-Куле.

На международном турнире Poland Open в весовой категории до 63 килограммов Жоламан Шаршенбеков в финале менее чем за 2 минуты победил борца из Казахстана. Отметим, кыргызский атлет выступал в новой весовой категории, ранее он боролся в весе до 60 килограммов.
