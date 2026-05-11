Жители Оша обвинили экс-спикера парламента в захвате государственных объектов

Жители города Оша на встрече с мэром Жанарбеком Акаевым потребовали обратить внимание на судьбу объектов, перешедших в руки чиновников через коррупционные схемы.

По словам местной жительницы Ибадат Сулаймановой, огромный участок, где располагалось управление аптек, приватизировал экс-спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков (брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова), после чего переоформил его на своих родственников.

Другая жительница также подняла этот вопрос, отметив, что земли аптечного управления, заводы и другие объекты перешли в собственность Асылбека Жээнбекова.

«Все захватили коррупционеры. Продана автобаза площадью пять гектаров. Прокуроры все знают, но не работают, нужно проверять коррупционеров», — заявила она.

Данная встреча прошла в муниципальном территориальном управлении «Алымбек Датка» в рамках серии выездов мэра к населению.