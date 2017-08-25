Сапар Исаков поручился за главу Министерства здравоохранения

Претендент на пост премьер-министра Кыргызстана Сапар Исаков просит дать время и.о. министра здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, в адрес которого поступают постоянные жалобы. Об этом он заявил на заседании коалиции парламентского большинства.

Депутат Кожобек Рыспаев рассказал, что озвучено мнение, будто «министр ворует миллиардами». «Многие заслуженные профессора против данной кандидатуры. Я против него ничего не имею, говорю то, что будоражит общественность», — отметил он.

Сапар Исаков пояснил, что Талантбеку Батыралиеву тоже нужно дать время, как и главе Минюста Урану Ахметову. «Перед каждым членом правительства будет поставлена конкретная задача. Если он не справится, мы не сработаемся. Мы должны посмотреть, как он будет работать. Если он будет замешан в коррупционных вопросах, мы с ним распрощаемся», — сказал он.

Отметим, что в аппараты президента и премьер-министра пожаловались на нарушения в процессе назначения статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой. В министерстве отреагировали на претензии. Накануне члены ОС выступили против политики главы Минздрава Талантбека Батыралиева. Чиновник с их доводами не согласен.