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Общество

Швейцария передала компьютеры группам семейных врачей Кыргызстана

Посол Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертер передал 320 компьютеров, источников бесперебойного питания (UPS), а также лицензий Касперского министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву для поддержки технического оснащения групп семейных врачей. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, оборудование передано 228 организациям первичной медико-санитарной помощи на юге республики и в Бишкеке для усиления электронного здравоохранения.

В ведомстве отметили, что техническое оснащение сыграет важную роль в повышении качества первичной медико-санитарной помощи в стране и улучшении лечения неинфекционных заболеваний. Оно также будет способствовать мониторингу и оценке программ и мероприятий, что приведет к улучшению состояния здоровья населения.

«Развитие электронного здравоохранения является одним из приоритетных направлений разработанной программы правительства по охране здоровья населения и росту системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек — процветающая страна». Развитие электронного здравоохранения повышает качество оказания медицинских услуг, снижает нагрузку работников медицинских организаций, а также сокращает время ожидания пациентов», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Оборудование передано по линии швейцарского проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане». В рамках реализации первой фазы проекта с января 2018-го по июнь 2022-го для внедрения электронного здравоохранения закуплены 419 компьютеров и 358 принтеров в организации здравоохранения первичного звена Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей, а также два сервера в Центр электронного здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288782/
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