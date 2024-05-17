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Бизнес

O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme

В наше время без смартфона как без рук, ну а смартфон без наушников, как самса без мяса, — нам трудно представить.

Поэтому O!Store вам просто подарит наушники при покупке смартфона Realme.

Акция продлится ограниченное время: с 17 по 31 мая 2024 года включительно, поэтому успевайте взять конкретную модель.

Realme — это бренд с дерзкой и сильной философией, который понравится тем, кто ищет что-то принципиально новое и не такое, как у всех! В каждом смартфоне рамки практически отсутствуют. Трендовый иммерсивный дисплей создает впечатляющий эффект погружения. Такой формат делает просмотр фильмов, сериалов или роликов еще интереснее!

Realme — это крутые технологии в свежей оболочке. В основных камерах есть два, а то и четыре объектива. Их характеристики удовлетворят и типичных, и продвинутых пользователей. Внешность смартфонов настолько красива, что такие модели хочется «упаковывать» только в прозрачные чехлы.

В акции участвуют модели Realme C35 4/128 GB, C25 4/64 GB, C25S 4/128 GB 2021, C33 4/128 GB, C25Y 4/128 GB 2021, C33 4/64 GB, C21Y 4/64 GB 2021, C30s 4/64 GB, C11 2/32 GB, Realme Narzo 30A 3/32 GB.

Моментальный подарок покупатель выбирает из существующего остатка акционных наушников. Количество товара ограничено.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294295/
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