Афиша Бишкека на неделю: вечер классической музыки, мюзикл и моноспектакль

21-24 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-29 мая. Выставка «Посвящение»

Выставка приурочена к юбилею Чингиза Айтматова. Участники данной выставки художники — старшего поколения, в разное время ставшие стипендиатами Союза художников СССР.



Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

21 мая. Вечер, посвященный памяти Муслима Магомаева

Прозвучат произведения из мировой классики, легендарные хиты и популярные песни из репертуара Муслима Магомаева в исполнении солиста КНАОБ Дмитрия Жумалиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

22 мая. Гала-концерт «Посвящение Елене Образцовой»

В программе шедевры русской вокальной музыки и произведения зарубежных композиторов в сопровождении симфонического оркестра Театра оперы и балета. Дирижер — Василий Юркевич (Санкт-Петербург). На сцене выступят Таир Бейшеев, а также певцы из Санкт-Петербурга Ольга Глебова (меццо- сопрано), Аркадий Чайкин (Санкт-Петербург). Пригласительный билет можно получить в Русском доме.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

23 мая. Вечер классической музыки

В исполнении Чуйского камерного оркестра прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, вариации Антона Аренского на тему Чайковского, а затем музыка самого Петра Чайковского.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

23 мая. Мюзикл «Мальчик-звезда»

Мюзикл покорит вас игрой юных актеров, красочным оформлением и теплой, сказочной атмосферой. В нем откроется истинный смысл безусловной родительской любви.

ДК «Ленина», 14.00.

23 мая. Кинопремьеры

«Мечта с подвохом» (комедия). Доктор Фил Лодер, посредственный профессор экономики, всегда мечтал о собственном доме, но с его низкой зарплатой и двумя разводами за плечами эта мечта кажется недостижимой. Его желание становится возможным, когда одинокая вдова Астрид предлагает Филу свое обширное поместье за гроши. Однако у сделки есть подвох.

«Пробуждение зла» (ужасы). Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в ее дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.

«Гарфилд в кино» (мультфильм). После неожиданного воссоединения со своим давно потерянным отцом — уличным котом Виком — Гарфилд вместе с другом-псом Оди вынужден отказаться от своей идеально тепличной жизни и присоединиться к веселому и опасному приключению.

«Майор Гром: Игра» (боевик). Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Его жизнь идеальна: днем он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (фантастика). История молодости бесстрашной воительницы Фуриосы.

24 мая. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 мая. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

