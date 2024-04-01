В Кыргызстане начнут делать экстракорпоральное оплодотворение

«Кыргызский научный центр репродукции человека не проводит процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)», — заявила на парламентском комитете по социальной политике депутат Айсара Абдибаева.

По ее словам, граждане ради этой процедуры вынуждены ехать за границу.

«Зачем нам тогда центр? Он функционирует просто как роддом», — сказала нардеп.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что на ЭКО нужны большие деньги. «По этому вопросу мы договариваемся с Японией. Там нужно много средств. В этом году по линии ГЧП привезут оборудование. Будем сами проводить ЭКО», — отметил он.