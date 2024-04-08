Глава ЦЭМ намерен подать в суд на депутата Жусупбека Коргонбай уулу

Директор столичного Центра экстренной медицины (ЦЭМ) Искендер Шаяхметов намерен подать в суд на депутата Жусупбека Коргонбай уулу. Об этом он сообщил 24.kg.

Искендер Шаяхметов напомнил, что на заседании парламента нардеп обвинил его в списании оборудования и передаче его частной фирме дочери.

«Такие ложные и безосновательные обвинения с высокой трибуны возмутительны, я не намерен их игнорировать», — сказал глава ЦЭМ.

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По его словам, вся медицинская аппаратура, которая закупается вместе с автомашинами скорой помощи, берется на предметно-количественный учет департамента управления муниципальным имуществом (ДУМИ) мэрии Бишкека. ЦЭМ процесс списания имущества не проводит. Оборудование стоимостью до 100 тысяч ДУМИ списывает самостоятельно внутренней комиссией, а свыше 100 тысяч сомов расширенной комиссией с участием депутатов Бишкекского городского кенеша.

«В прошлом уже поступали подобные обвинения. В связи с этим в ЦЭМ приезжал депутат ЖК Нуржигит Кадырбеков, побеседовал с коллективом, ознакомился с ситуацией и убедился в безосновательности поступивших обвинений. К тому же ежегодно ЦЭМ проверяется Счетной палатой КР. По озвученным обвинениям проходили проверки со стороны прокуратуры и ГКНБ. И ни в одном случае факты списания и передачи аппаратуры не были подтверждены», — подчеркнул Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что частная служба скорой медицинской помощи прекратила свою деятельность еще четыре года назад и он не является учредителем ОсОО «Медикал Сервис» с 2015 года, сама компания не работает с 1 апреля 2021 года.

Напомним, 3 апреля на заседании парламента Жусупбек Коргонбай уулу возмутился также деятельностью главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, он обвинил его в связях с ОПГ и коррупции.

После высказываний нардепа 14 марта министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подал иск в Ленинский районный суд Бишкека к депутату Жогорку Кенеша Жусупбеку Коргонбай уулу о защите чести, достоинства и деловой репутации.