Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы

В Бишкеке состоялся первый в истории Венгерско-Кыргызский форум по управлению водными ресурсами. На площадке стороны не только обсудили имеющиеся проблемы, но и договорились о взаимном сотрудничестве.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, Венгерско-Кыргызского фонда развития, а также представительства Торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Венгрии. Основным организатором форума выступило посольство Венгрии в КР.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги отметил, что у Венгрии и КР есть долгая история дружбы и сотрудничества. Первым шагом в совместной работе в водном секторе стала официальная церемония передачи мобильной водоочистительной системы от Венгрии Вооруженным силам нашей страны в апреле 2021 года.

«Для продолжения укрепления партнерства мы собрали на форуме представителей ведущих компаний из Венгрии. Они готовы поделиться своими знаниями, опытом и передовыми технологиями. Мы убеждены, что это поспособствует развитию нашего стратегического партнерства и созданию устойчивых решений в этой области. И для лучшего достижения общей цели представители организаций успели лично ознакомиться с ситуацией на озере Иссык-Куль», — рассказал Шандор Дороги.

В свою очередь заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов сказал, что в Кыргызстане остро стоит вопрос роста водопотребления и необходимости очистки вод для их вторичного использования. Он считает, что стоит особо сделать акцент на потенциал озера Иссык-Куль. Его северная часть требует особого внимания, особенно в части технологических решений.

Отличительной особенностью Венгерско-Кыргызского форума по управлению водными ресурсами стало участие компаний, которые уже сейчас готовы сотрудничать с КР.

Свои презентации представили A-Hid Zrt., Hungarian Water Technology Corporation (HWTC), Pólus Kft, Realiscon Kft. и Art Work Design Kft.

«Еще до начала форума мы провели переговоры. Представители компаний поедут изучать возможности для сотрудничества в сфере развития городской инфраструктуры Балыкчи, Чолпон-Аты и Каракола. Будут изучать порты в Балыкчи и Караколе, как можно их использовать и модернизировать. У организаций есть проектные решения. Конечно, они обратят внимание и на вопросы очистных сооружений Иссык-Кульской области. Представленные компании как раз на этом специализируются: добыча, использование и вторичная переработка воды с учетом требований к соблюдению экологии. Кроме технических решений, они предлагают и системы управления водной сферой. Это тоже нам интересно», — рассказал Чоро Сейитов.

Механизмом взаимодействия между бизнесом, государством и венгерской стороной станет Венгерско-Кыргызский фонд развития, который готов профинансировать проекты. Для этого сейчас обсуждается возможность увеличения уставного капитала фонда. За последний год Венгерско-Кыргызский фонд развития подготовил три крупных проекта для финансирования. И сейчас для дальнейшей эффективной работы ему нужно больше средств.

Каждая из сторон на форуме была настроена на серьезное и долгосрочное сотрудничество. КР четко обозначила сферы и проекты, которые хотела бы реализовать, а венгерские компании представили свое видение, как это можно сделать. Более того, уже готовятся первые соглашения, а также стороны договорились продолжить переговоры по интересующим вопросам.

«Мы надеемся, что результаты наших обсуждений и совместных усилий приведут к развитию долгосрочных решений, способствующих эффективному управлению водными ресурсами не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии», — подчеркнул Шандор Дороги.