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Происшествия

Драка с иностранцами. Власти Пакистана о необходимости «сбросить эмоции»

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сегодня в Лахоре выступил на пресс-конференции. Он выразил сожаление по поводу печального инцидента в Бишкеке, подчеркнув, что правительство твердо поддерживает жертв в это трудное время, сообщает Media Today.

Media Today
Фото Media Today

Исхак Дар заверил, что медицинское лечение раненых пакистанских студентов является главным приоритетом.

Он подтвердил, что все студенты в безопасности, и заявил, что инцидент произошел по недоразумению, когда в социальных сетях в политических целях распространялась ложная информация.

«Инцидент в Бишкеке произошел по недоразумению, и пострадали студенты разных национальностей, включая пакистанцев, индийцев, бангладешцев и арабов. В социальных сетях распространяются ложные сообщения, и это отвратительно», — сказал Исхак Дар.

По его словам, распространяется вводящая в заблуждение информация, например, ошибочное обозначение фотографии бангладешского студента как пакистанского. Он отверг обвинения в нападении на студентов как необоснованные, сославшись на подтверждение со стороны правительства Кыргызстана.

Чиновник также подчеркнул немедленную реакцию Министерства иностранных дел, заявив, что «сразу после инцидента было задействовано подразделение экстренной помощи, а премьер-министр Мухаммад Шехбаз Шариф и весь правительственный аппарат внимательно следят за ситуацией».

Представитель пакистанского правительства отметил, что, несмотря на то, что посол Кыргызстана находится в отпуске, его заместитель в субботу предоставил подробную информацию, обеспечив полноценную связь между правительствами.

Заместитель премьер-министра сообщил, что шесть пакистанских студентов были среди шестнадцати раненых иностранных студентов, которые в настоящее время проходят лечение в трех различных больницах.

Исхак Дар подчеркнул крепкие братские отношения с Кыргызстаном, подчеркнув, что инцидент не был направлен против Пакистана.

«Ситуация сейчас нормальная: кыргызские студенты посещают раненых в качестве жеста доброй воли. В качестве меры предосторожности в Кыргызстане усилены меры безопасности», — добавил он.

Из-за инцидента запланированный визит был отменен по требованию правительства Кыргызстана, сообщил он.

В Бишкек направлены два офицера МИД. Через посольство поддерживается постоянный контакт со студентами и их родителями.

«На данный момент мы содействовали возвращению 130 пакистанских студентов, и еще более 50 зарегистрированы для возвращения сегодня. Кроме того, 540 студентов вернутся коммерческими рейсами, а также организован рейс ВВС Пакистана для возвращения студентов из Бишкека», — отмечено в публикации.

Федеральный министр по делам Кашмира и Гилгит-Балтистана Амир Мукам подтвердил, что правительство продолжает поддерживать контакты с властями Кыргызстана после того, как произошел инцидент.

«Очень важно отбросить эмоции и сосредоточиться на фактах. Образование студентов в Кыргызстане приносит пользу обеим странам, а правительство оказывает всестороннюю поддержку пострадавшим», — заключил он.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294395/
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