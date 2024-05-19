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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На проспекте Чуй стоянку организовали прямо на тротуаре

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На тротуаре на проспекте Чуй, возле столовой, организовали стоянку. «Стало опасно ходить», — прокомментировала видео автор.

Этот автомобиль также припарковали с нарушением. По словам очевидца, просьбу убрать машину водитель проигнорировал.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто также не отреагировал на просьбу уехать с тротуара.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«В микрорайоне «Тунгуч-2» раньше здесь была зеленая зона, а теперь такая картина сплошь и рядом», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Парковка на тротуаре на улице Садырбаева — обычное явление.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения бульвара Эркиндик и улицы Мичурина сложно пройти по тротуару.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот грузовой автомобиль стоял мало того, что на перекрестке, так еще и против движения транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294034/
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