Запрет на личное авто. Как в мэрии Бишкека исполняют приказ градоначальника

Сегодня четверг, 16 мая, а значит муниципальным служащим Бишкека нельзя приезжать на работу на личном автомобиле. Журналист 24.kg наблюдал у здания мэрии, кто и как исполняет поручение градоначальника.

Напомним, что в начале недели столичный мэр Айбек Джунушалиев запретил своим подчиненным пользоваться личной машиной по вторникам и четвергам.

Сегодня многие сотрудники приходили пешком или же их подвозили. Новый вице-мэр города Рамиз Алиев, недавно еще возглавлявший МП «Тазалык», приехал на работу на самокате.

Пресс-секретарь мэрии Назгуль Жамгырчиева рассказала, что добралась сегодня на автобусе и даже поделилась фотографией, сделанной в общественном транспорте.

Чиновники рассказали, что данная инициатива градоначальника полезна тем, что работники муниципальных служб, передвигаясь на общественном транспорте, могут лично увидеть гораздо больше городских проблем. И, вполне вероятно, это поможет им лучше реагировать на них и устранять недочеты.

А вот первый заместитель главы муниципальной администрации Ленинского района Бакыт Караев приехал к мэрии на личном авто. Он заверил журналиста, что только утром приехал и больше автомобилем пользоваться не будет.

Также в поле зрения нашего журналиста попал сотрудник Бишкекского городского кенеша, который также приехал на работу на личном авто. Хотя, как пояснили в муниципалитете, работники БГК не обязаны подчиняться приказам мэрии.