20:48
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Происшествия

Самолет рейса Екатеринбург — Бишкек переехал в аэропорту человека

В екатеринбургском аэропорту самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» переехал человека. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, техник осматривал шасси самолета перед вылетом, когда произошло ЧП. «Пока он продолжал проверять состояние воздушного судна, пилот рейса Екатеринбург — Бишкек не дождался разрешающего сигнала и начал движение, в результате чего мужчина оказался под колесами лайнера», — говорится в сообщении.

Пострадавший выжил. Он доставлен с переломами в больницу. Уточняется, что всю команду самолета отстранили. Через три часа в Кыргызстан вылетел другой борт.

Следующий рейс в Бишкек запланирован на понедельник, 20 мая.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294387/
просмотров: 1938
Версия для печати
Материалы по теме
Таксист из Кыргызстана спас человека при пожаре в Екатеринбурге
В Турции обрушилась кабина канатной дороги. Среди пострадавших кыргызстанка
В Екатеринбурге в ходе конфликта со стрельбой пострадал гражданин Кыргызстана
В Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
В Екатеринбурге продавцы из числа кыргызстанцев устроили забастовку
Депортация кыргызстанки, ребенок которой остался в РФ: помогут правозащитники
В Екатеринбурге депортировали кыргызстанку, оставив ее ребенка в больнице
В результате взрыва на шахте в Казахстане погибли 11 человек
На борту самолета из Ташкента произошло ЧП. Скончался пассажир
Кыргызстан впервые будет представлен на промышленной выставке «Иннопром»
Популярные новости
Выбитые камнями окна. Как выглядит один из&nbsp;хостелов в&nbsp;Бишкеке после протестов Выбитые камнями окна. Как выглядит один из хостелов в Бишкеке после протестов
Протест против иностранцев. Чем закончилось ночное противостояние в&nbsp;Бишкеке Протест против иностранцев. Чем закончилось ночное противостояние в Бишкеке
Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в&nbsp;ГКНБ Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в ГКНБ
Протесты против иностранцев в&nbsp;Бишкеке. Милиция представила хронологию событий Протесты против иностранцев в Бишкеке. Милиция представила хронологию событий
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
19 мая, воскресенье
20:11
В Иране вертолет с президентом страны на борту потерпел крушение. Жертв нет В Иране вертолет с президентом страны на борту потерпел...
20:01
Драка с иностранцами. Власти Пакистана о необходимости «сбросить эмоции»
19:49
После драки с иностранцами. Эдиль Байсалов встретился со студентами из Пакистана
19:00
Афиша Бишкека на неделю: вечер классической музыки, мюзикл и моноспектакль
18:30
20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет