В екатеринбургском аэропорту самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» переехал человека. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, техник осматривал шасси самолета перед вылетом, когда произошло ЧП. «Пока он продолжал проверять состояние воздушного судна, пилот рейса Екатеринбург — Бишкек не дождался разрешающего сигнала и начал движение, в результате чего мужчина оказался под колесами лайнера», — говорится в сообщении.

Пострадавший выжил. Он доставлен с переломами в больницу. Уточняется, что всю команду самолета отстранили. Через три часа в Кыргызстан вылетел другой борт.

Следующий рейс в Бишкек запланирован на понедельник, 20 мая.