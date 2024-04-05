Больницам и поликлиникам передали цифровые рентгено-флюорографические аппараты

В организации здравоохранения поставили 20 цифровых рентгено-флюорографических аппаратов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что с поставкой новых цифровых аппаратов облегчается работа медиков, а пациентам создают хорошие условия.

«Во многих организациях здравоохранения наблюдались проблемы с пленкой для аналоговых флюро-аппаратов. Для решения проблемы по линии ГП «Кыргызфармация» напрямую от производителей закупили 20 аппаратов. Из выделенных на закупку 200 миллионов сомов мы смогли сэкономить 71 миллион, который направят на другие потребности организаций здравоохранения. Теперь в каждом ЦСМ Бишкека есть условия для прохождения флюорографических исследований», — сказал он.

Цифровые рентгено-флюорографические аппараты установлены в ЦСМ № 3, 4, 5, 7, 8, 9 столицы. На стадии поставки и установки в ЦСМ № 2, 6 Бишкека, ЦОВП Московского района Чуйской области, ЦСМ Оша, ЦОВП Ак-Талаа, Нарынский областной ЦСМ и ЦОВП Кадамджайского района Баткенской области.