Акимиаты Бишкека перешли на круглосуточное дежурство

Сотрудники четырех районных администраций Бишкека будут дежурить круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в четырех районах города Бишкек в связи с событиями ночь с 17 на 18 мая прошли штабы совместно с правоохранительным органами и органами местного самоуправления по координации деятельности.

По результатам заседаний приняты решения о проведении рейдов по хозяйствующим субъектам, где работают иностранные граждане.

Кроме того, опубликованы номера телефонов, куда могут обращаться горожане:

Свердловский район: 0312360707- приемная; 0708987057 (WhatsApp)

МТУ № 17 — 0312382276(84);

МТУ № 18 — 0312381810;

МТУ № 19 — 0312633357;

МТУ № 20 — 0312390214;

МТУ № 21 — 0312484270.

Первомайский район: 0312651537- приемная; 0999312092

МТУ № 12 — 996701292821;

МТУ № 13 — 996700704474;

МТУ № 14 — 996707020908;

МТУ № 15 — 996707330888;

МТУ № 16 — 996705195958;

МТУ «Маевка» — 996708724321;

МТУ «Пригородное» — 996550264195.

Ленинский район : 0509231018 — заведующий отделом организационной и кадровой работы;

МТУ 1 — 0555075591;

МТУ 2 — 0702050565;

МТУ 3 — 0779071188;

МТУ 4 — 0500080682;

МТУ Орок — 0709338310;

МТУ 5 — 0552042215;

МТУ «Чон-Арык» — 0702006688;

МТу «Новопавловка» — 0707294580.