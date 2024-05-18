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Власть

Акимиаты Бишкека перешли на круглосуточное дежурство

Сотрудники четырех районных администраций Бишкека будут дежурить круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в четырех районах города Бишкек в связи с событиями ночь с 17 на 18 мая прошли штабы совместно с правоохранительным органами и органами местного самоуправления по координации деятельности.

По результатам заседаний приняты решения о проведении рейдов по хозяйствующим субъектам, где работают иностранные граждане.

Кроме того, опубликованы номера телефонов, куда могут обращаться горожане:

Свердловский район:

  • 0312360707- приемная; 0708987057 (WhatsApp)
  • МТУ № 17 — 0312382276(84);
  • МТУ № 18 — 0312381810;
  • МТУ № 19 — 0312633357;
  • МТУ № 20 — 0312390214;
  • МТУ № 21 — 0312484270.

Первомайский район:

  • 0312651537- приемная; 0999312092
  • МТУ № 12 — 996701292821;
  • МТУ № 13 — 996700704474;
  • МТУ № 14 — 996707020908;
  • МТУ № 15 — 996707330888;
  • МТУ № 16 — 996705195958;
  • МТУ «Маевка» — 996708724321;
  • МТУ «Пригородное» — 996550264195.

Ленинский район :

  • 0509231018 — заведующий отделом организационной и кадровой работы;
  • МТУ 1 — 0555075591;
  • МТУ 2 — 0702050565;
  • МТУ 3 — 0779071188;
  • МТУ 4 — 0500080682;
  • МТУ Орок — 0709338310;
  • МТУ 5 — 0552042215;
  • МТУ «Чон-Арык» — 0702006688;
  • МТу «Новопавловка» — 0707294580.

Октябрьский район:

  • МТУ № 6 — 0704860807;
  • МТУ № 7 — 0556210556;
  • МТУ № 8 — 0555156818;
  • МТУ № 9 — 0507555527;
  • МТУ № 10 — 0772408412;
  • МТУ № 11 — 0772140877;
  • МТУ «Кок-Жар» — 0990312213.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294368/
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